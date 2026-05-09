Vina volta a ser relacionado pelo Ceará após três jogos fora; veja escalação contra Atlético-GO

O meia Vina voltou a ser relacionado pelo Ceará após ficar fora de três partidas. O camisa 29 está com a delegação que encara o Atlético-GO neste sábado (9), às 19h, na Arena Castelão, na Série B do Brasileiro.

Com 35 anos, o meio-campo foi ausência na vitória contra o Maranhão e nas derrotas para Sport e Vitória-BA, que culminou com uma eliminação alvinegra da Copa do Nordeste nas quartas de final.

A última partida em que o atleta atuou foi no dia 23 de abril, quando ficou 36 minutos em campo no revés para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Depois disso, em uma opção da comissão técnica, foi preservado para intensificar os treinamentos.

O foco da medida era melhorar a parte física do jogador. Deste modo, sequer viajou com o grupo.

Com contrato até o fim de 2026, ainda é o artilheiro do Vovô na temporada. Com 15 jogos no ano, registra sete gols e quatro assistências. Apesar do retorno, começa no banco contra o Atlético-GO. A escalação titular tem: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Sanchez; Lucas Lima, Dieguinho e Melk; Matheus Araújo, Pedro Henrique e Lucca.