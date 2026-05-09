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Série B do Campeonato Cearense tem rodada decisiva neste fim de semana; veja jogos

A 9ª rodada ocorre com quatro partidas no fim de semana

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 07:18)
Jogada
Legenda: O Crato é o líder do Grupo A da Série B do Cearense
Foto: LC Fotos / Crato

A penúltima rodada da Série B do Campeonato Cearense ocorre neste fim de semana, com a possibilidade de confirmação das lideranças de Crato e Itapipoca, que podem garantir vaga direta nas semifinais. Além disso, a briga pelas quartas de final segue em vigor nos Grupos A e B.

Confira abaixo todos os confrontos da 9ª rodada da competição. Lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, o Atlético-CE está confirmado na luta contra o rebaixamento e não entra em campo agora pois folga, assim como o Cariri, pelo Grupo A.

Grupo A

Grupo A do Cearense
Legenda: O Craro é o líder do Grupo A do Cearense, com 15 pontos
Foto: reprodução / FCF

Grupo B

Grupo B do Cearense
Legenda: O Itapipoca é o líder do Grupo B do Cearense, com 15 pontos
Foto: reprodução / FCF

Pelo regulamento, isso ocorre porque cada grupo é formado por cinco times, que se enfrentam na rodada. Logo, sempre resta um sem atuar, o que aumenta o risco no fim da competição, seja de escapar do descenso ou se garantir na luta do acesso.

Confira os jogos da 9ª rodada da Série B do Cearense

  • Sábado (9) | Crateús x Guarany de Sobral - Juvenal de Melo, às 16h
  • Sábado (9) | Guarani de Juazeiro x Barbalha - Romeirão, às 17h
  • Domingo (10) | Itapipoca x Caucaia - Perilo Teixeira, às 15h
  • Domingo (10) | Crato x Icasa - Mirandão, às 16h
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