Série B do Campeonato Cearense tem rodada decisiva neste fim de semana; veja jogos
A 9ª rodada ocorre com quatro partidas no fim de semana
A penúltima rodada da Série B do Campeonato Cearense ocorre neste fim de semana, com a possibilidade de confirmação das lideranças de Crato e Itapipoca, que podem garantir vaga direta nas semifinais. Além disso, a briga pelas quartas de final segue em vigor nos Grupos A e B.
Confira abaixo todos os confrontos da 9ª rodada da competição. Lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, o Atlético-CE está confirmado na luta contra o rebaixamento e não entra em campo agora pois folga, assim como o Cariri, pelo Grupo A.
Grupo A
Grupo B
Pelo regulamento, isso ocorre porque cada grupo é formado por cinco times, que se enfrentam na rodada. Logo, sempre resta um sem atuar, o que aumenta o risco no fim da competição, seja de escapar do descenso ou se garantir na luta do acesso.
Confira os jogos da 9ª rodada da Série B do Cearense
- Sábado (9) | Crateús x Guarany de Sobral - Juvenal de Melo, às 16h
- Sábado (9) | Guarani de Juazeiro x Barbalha - Romeirão, às 17h
- Domingo (10) | Itapipoca x Caucaia - Perilo Teixeira, às 15h
- Domingo (10) | Crato x Icasa - Mirandão, às 16h