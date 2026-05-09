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Floresta empata com Itabaiana pela Série C; adversário tinha estreia de Marcelo Chamusca

A partida foi realizada neste sábado (9), em Sergipe

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 23:22)
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Legenda: O Floresta empatou sem gols com o lanterna da Série C do Brasileiro
Foto: Leandro Leite / Floresta

Floresta empatou sem gols com o Itabaiana-SE, neste sábado (9), no estádio Mendonção, em Sergipe, pela Série C do Brasileiro. Assim, o Lobo da Vila Manoel Sátiro permaneceu no G-8 da competição, que classifica para a 2ª fase, com nove pontos, mas ainda pode perder colocações com as demais partidas da 6ª rodada.

Já o time sergipano segue na lanterna da competição, com dois. Velho conhecido do futebol cearense, o técnico Marcelo Chamusca estreou pela equipe neste confronto.

Em campo, o time alviverde lutou para movimentar o placar, mas não conseguiu. No 2º tempo, os donos da casa até mexeram no goleiro, com a saída de Jefferson para a entrada de Léo, devido um problema físico, mas a solidez defensiva foi mantida até o fim da partida.

Próxima rodada

Os comandos de Leston Júnior voltam a campo no próximo sábado (16), quando encaram o Amazonas, às 19h30, no Domingão, em Horizonte, pela 7ª rodada da Série C. O Itabaiana enfrenta o Figueirense no mesm dia e horário, no estádio Orlando Scarpelli/SC.

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