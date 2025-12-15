Veja quatro principais pontos da apresentação de Thiago Carpini no Fortaleza

A diretoria do Fortaleza apresentou oficialmente Thiago Carpini como novo treinador para 2026. O profissional chega para substituir o argentino Martín Palermo e tem o acesso à Série A como principal meta do próximo ano. Assim, o Diário do Nordeste lista as quatro principais falas do técnico.

O contrato é firmado até o fim do novo ano. O discurso indica então o planejamento do profissional e o que pensa sobre os próximos passos do clube.

“Somos o adversário a ser batido”

Carpini colocou o Fortaleza como grande favorito ao acesso na Série B. Com lastro de sete anos seguidos de Série A, o treinador chegou assumindo a pressão pelo principal objetivo de 2026, deixando nítido o que pensa sobre o projeto tricolor. “O Fortaleza é um time de Série A momentaneamente na Série B”, foi outra fala que ressalta o que o comandante pensa para o futuro.

“Conheço todo o elenco do Fortaleza, dos remanescentes aos que chegaram”

Thiago Carpini revelou que conhece todo o elenco do Fortaleza. O profissional explicou que já enfrentou o clube diversas vezes na carreira, principalmente nos dois últimos anos, estudou muito a equipe e sabe a característica dos 38 atletas que encerram o ano sob o comando do argentino Martín Palermo. Assim, já iniciou a reformulação do plantel junto do departamento de futebol tricolor.

“Vamos diminuir o elenco, prefiro trabalhar com menos jogadores”

A comissão técnica deseja reduzir o tamanho do elenco. No planejamento, o treinador revelou que essa alta quantidade existia também para cinco torneios, mas o ano de 2026 reserva apenas quatro, então Carpini ponderou que o alto número de jogadores pode atrapalhar a definição do time, sendo necessário promover uma redução para outros objetivos, como abrir espaço dos reforços e da base.

“Quero dar mais espaço para a base do Fortaleza, que eu gosto muito”

Um dos principais pontos estratégicos de Carpini no Fortaleza será o uso da base. O profissional ressaltou isso diversas vezes e ponderou que ter um elenco mais enxuto facilita essa inclusão. Além disso, afirmou que tem um auxiliar voltado para integrar os jovens. O trabalho está no início, mas o treinador já acompanhou uma competição do Sub-17 e visitou a estrutura do CT Ribamar Bezerra.