Com 287 linhas, transporte público movimenta mais de 532 mil passageiros por dia

O transporte público de Fortaleza desempenha um papel fundamental na mobilidade urbana da cidade, garantindo a locomoção das pessoas e contribuindo para um trânsito mais sustentável. Com uma frota que tem mais de 1200 ônibus, o sistema cobre toda a capital cearense e percorre cerca de 7 milhões de quilômetros a cada mês, como aponta o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Os veículos possuem conexões em diversos pontos e ofertam rotas indispensáveis: são 287 linhas conectando bairros, terminais e locais como hospitais, universidades e shoppings. Diariamente, são mais de 532 mil passageiros que, mensalmente, realizam mais de 12 milhões de viagens, incluindo embarques e desembarques em terminais, além das integrações entre coletivos.

Dentre as linhas de Fortaleza, a mais longa é a 51 (Grande Circular I), a qual atende aproximadamente sete mil passageiros por dia, percorrendo 60,14 quilômetros por viagem. O trajeto conecta toda a cidade.

Opostamente, a linha de menor rota é a 040 (Parangaba/Lagoa), que transita por 2,3 quilômetros a cada viagem. Criado em 1996, o itinerário atende aos passageiros que passam entre os terminais Lagoa e Parangaba.

Além da questão da mobilidade, o transporte coletivo tem um peso na economia: gera mais de 4 mil empregos diretos e indiretos em Fortaleza. Conforme pesquisa realizada pelo Sindiônibus em 2023, 23% dos colaboradores possuem mais de 10 anos de trajetória em empresas do sistema.

Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, destaca que as informações refletem o compromisso da entidade, em mais de 70 anos de história, com a população. “Esse ainda é o meio de deslocamento mais democrático e sustentável para a cidade. Embora novas tecnologias e possibilidades surjam e complementem a rotina da população, é o transporte coletivo que permanece constante no dia a dia de todos, direta ou indiretamente”, relata.

Integração e acessibilidade

O total de integrações entre os ônibus de Fortaleza, em 2024, já ultrapassou 10 milhões. O dado reflete a crescente facilidade de embarque nos coletivos, que também apresentam tarifa estudantil, possibilidade de restituição de créditos e a integração temporal, com prazo de duas horas.

Hoje, toda a frota está adaptada para receber pessoas com deficiência. Elevadores e assentos especiais garantem a inclusão no acesso aos veículos. Para relatar inconsistências e problemas com o sistema, a população pode entrar em contato com o Alô Sindiônibus ou com a Sindy, assistente virtual da instituição.

Mais informações:

Site: https://sindionibus.com.br

Instagram: @sindionibus