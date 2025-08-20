Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

Pelo menos 76 pessoas morreram, nesta terça-feira (19), no oeste do Afeganistão, após um ônibus de passageiros colidir com outros dois veículos, segundo informou a polícia local. Os passageiros eram migrantes afegãos procedentes do Irã.

"No total, 76 cidadãos do país (...) perderam a vida no incidente e três estão gravemente feridos", disse Yousuf Saeedi, porta-voz do governo de Herat.

A polícia do distrito de Guzara, perto da cidade de Herat, informou que o ônibus colidiu com uma motocicleta e um caminhão-tanque que transportava combustível, o que provocou um incêndio.

Maioria das vítimas estava no ônibus

O ônibus transportava afegãos que haviam chegado recentemente do Irã e seguiam em direção à capital, Cabul. A maioria das vítimas estava no ônibus; duas pessoas que viajavam no caminhão morreram, assim como os dois passageiros da motocicleta.

Pelo menos 1,5 milhão de pessoas retornaram ao Afeganistão desde o início do ano, procedentes do Irã e do Paquistão, que expulsaram os migrantes depois de abrigá-los por décadas, segundo a agência da ONU para migrações.