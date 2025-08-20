Diário do Nordeste
Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

Raphaël Graven, chamado de Jean Pormanove, tinha mais de 500 mil seguidores e ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores na internet

Escrito por
e
(Atualizado às 10:01)
Mundo
Homem de óculos com barba e cabelo grisalho, usando camiseta verde, sentado em cadeira gamer em ambiente interno, expressão séria.
Legenda: O caso foi denunciado ao Ministério Público de Nice, que abriu uma investigação nessa terça-feira (19)
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O streamer francês Raphaël Graven, de 46 anos, conhecido como Jean Pormanove, ou "JP", morreu durante uma transmissão ao vivo na plataforma Kick. O incidente aconteceu na madrugada da última segunda-feira (18), chocou as redes sociais e foi denunciado às autoridades do País.

Quem era o influenciador francês

JP tinha mais de 500 mil seguidores em plataformas como TikTok e Twitch, além da própria Kick. Ele ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores, em que passava dias jogando videogame sem dormir, era humilhado e espancado por outros streamers e ingeria produtos tóxicos.

Nessa terça-feira (19), a ministra de Assuntos Digitais do País, Clara Chappaz, chamou o caso de "horror absoluto" e afirmou que Graven foi "humilhado e maltratado durante meses, ao vivo".

Ela também acionou a Arcom, a agência francesa encarregada da fiscalização do conteúdo publicado em meios de comunicação, e a Pharos, plataforma do governo francês de denúncias de crimes na web, para participarem das investigações.

A Polícia de Nice, um condado no sul da França, abriu uma investigação sobre o caso. Ao jornal Le Parisien, a corporação informou que "neste momento, não há nada suspeito, os interrogatórios estão em andamento e uma autópsia será realizada nessa quinta-feira (21)".

Como Jean Pormanove morreu?

A morte de Pormanove aconteceu durante um desafio em que ele precisava ficar em live durante doze dias ininterruptos. Um clipe da transmissão original foi amplamente compartilhado na Internet, após o conteúdo completo ser apagado do Kick.

No vídeo, o streamer aparece deitado em uma cama, inconsciente, sob edredons. Outras duas pessoas junto dele, e uma delas joga uma garrafa d'água na direção do homem, que não responde. Após cerca de 50 minutos, a live foi encerrada.

Internautas que assistiram ao vídeo utilizaram o X (antigo Twitter) para comentar o ocorrido. "Nunca vi nada tão perturbador quanto alguns desses clipes que circulam", disse um perfil. "É doentio que isso tenha sido transmitido ao vivo no Kick por incontáveis horas sem nenhuma intervenção", criticou outro.

Agressões contra streamer eram conhecidas pelas autoridades da França

As violências sofridas por Raphaël Graven também foram denunciadas no ano passado, pelo portal Mediapart, mas sem grande repercussão. A reportagem, na época, procurou a ministra Clara Chappaz sobre o assunto, porém, ela não se manifestou.

Com a morte do streamer, usuários repostaram clipes antigos das lives dele, em que ele é agredido de maneira física e psicológica por dois outros homens, chamados de "Naruto" e "Safine" na Internet. Em janeiro, a dupla foi brevemente detida pela polícia acusada de agredir Pormanove. O caso, no entanto, não foi adiante.

Ambos os agressores são naturais de Nice, onde o caso é investigado. Por meio de um storie do Instagram, "Naruto" lamentou a morte de "JP".

Sempre temi o dia em que teria que escrever estas palavras. Infelizmente, ontem à noite, JP (Raphaël Graven) nos deixou. Meu irmão, meu companheiro, meu parceiro. Seis anos lado a lado, nunca nos deixando ir. Eu te amo, meu irmão, e sentiremos muita falta de você. Por sua família e por nós, sua segunda família, descanse em paz, meu irmão.
Naruto
Amigo e agressor de Jean Pormanove

Para a agência de notícias AFP, a defesa de "Naruto" afirmou que ele "não tem responsabilidade" pela morte de Pormanove.

Kick se pronuncia sobre morte de Pormanove

Pelo X, a Kick disse estar "profundamente triste" com a morte de Jean Pormanove e afirmou que "Naruto" e "Safine", que promoviam as violências contra o streamer, foram banidos da plataforma. "Estamos comprometidos em cooperar plenamente com as autoridades neste processo", diz o comunicado.

"Além disso, encerramos nossa colaboração com a antiga agência de mídia social francesa e estamos realizando uma revisão abrangente do nosso conteúdo em francês. Nossa prioridade é proteger os criadores e garantir um ambiente mais seguro no Kick", completou a empresa.

Criada em 2022, a Kick é conhecida por não moderar os conteúdos transmitidos ao vivo dentro da plataforma. Ela ainda pertence ao grupo proprietário do casino online Stake, que opera com base em criptomoedas.

