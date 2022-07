Ônibus escolar com time de futebol amador tomba e três pessoas morrem no Interior do Ceará

Um ônibus escolar que levava jogadores de futebol saiu da pista e caiu numa ribanceira na Serra de Caririaçu, no interior do Ceará. Três pessoas morreram no local do acidente, outras três foram levadas em estado grave para um hospital e o restante dos passageiros sofreu somente escoriações. A estimativa é de que em torno de 17 pessoas estavam a bordo.

De acordo com o coronel Agnaldo Viana, dos Bombeiros, o tombamento aconteceu por volta de 14h30min. O ônibus teria partido de Aurora com destino a Santana do Cariri.

A prefeitura de Aurora informou que, neste momento, está prestando assistência aos familiares das vítimas e aos feridos, mas que vai se pronunciar em breve.

Feridos

Legenda: Três pessoas morreram no local. Conforme o Samu, 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas a unidades de Saúde do Estado Foto: Ednardo Alves/ SVM

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 13 pessoas ficaram feridas. Oito foram socorridos pelo Samu 192 Ceará, um pela aeronave da Ciopaer e quatro por ambulâncias municipais.

Todos feridos estavam conscientes, mas com lesões de potencial gravidade. Além disso, 12 pessoas foram levadas para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. A aeronave do Ciopaer ainda transportou um dos feridos para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha.

Legenda: O acidente aconteceu às margens da CE-060, em Caririaçu Foto: Ednardo Alves/ SVM

Causas do acidente

Não se sabe ainda o que provocou o acidente. No entanto, de acordo com o coronel Viana, algumas pessoas informaram que o motorista teria perdido o controle do veículo. "O próprio motorista teria informado [às pessoas] que a direção 'sacou'", comentou o representante.

Além do Corpo de Bombeiros, atenderam à ocorrência o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e a Perícia Forense (Pefoce). Voluntários também ajudaram a prestar socorro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Municipal de Caririaçu é a unidade que vai ficar responsável pelas investigações sobre o caso para entender as circunstâncias do acidente.

Mais informações em instantes.