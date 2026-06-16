Ao som de 'Amigos para Sempre', cortejo por ruas de Juazeiro homenageia atletas mortos em acidente no CE

O cortejo de despedida de cinco dos sete jovens mortos em um acidente de ônibus na CE-187, em Tauá, na última segunda-feira (16), foi marcada por muita comoção nas ruas de Juazeiro do Norte, no Cariri, Ceará. Segundo a Prefeitura da cidade, mais de 5 mil pessoas passaram pelo Ginásio Poliesportivo para o velório coletivo.

Após a missa de corpo presente, que terminou perto de 17h, uma chuva de pétalas de rosas caiu sobre as urnas funerárias enquanto os falecidos eram homenageados com salvas de palmas a cada nome chamado:

Marcos Miguel, assistente técnico do time, 22 anos;

Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos;

Luiz José de Morais Neto, 18 anos;

Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos;

Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos.

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Do Ginásio, um a um, os núcleos encabeçados por coroas de flores se dividiram para o sepultamento entre cinco cemitérios diferentes nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Uma multidão acompanhou a saída do equipamento esportivo.

O trajeto chegou a passar em frente à Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Presidente Geisel (Polivalente), onde havia um estudante matriculado e dois ex-alunos entre as vítimas. Uma banda marcial tocou a música "Amigos para Sempre", enquanto o cortejo foi mais uma vez aplaudido pelos populares que acompanhavam da rua.

Motorista diz que tentou desviar de animal

O ônibus que levava a delegação de basquete de Juazeiro do Norte tombou na CE-187, em Tauá, e deixou sete mortos e mais de 30 feridos. Foi a ocorrência com mais mortes de ocupantes de ônibus registrada no Ceará nos últimos 12 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do veículo afirmou ter tentado desviar de um animal na pista antes de perder o controle. Entretanto, há relatos de que o condutor chegou a mencionar, no local do acidente, que teria cochilado ao volante. O motorista testou negativo no bafômetro e responderá em liberdade.

As investigações seguirão com a análise da perícia do local e da documentação do ônibus, que, segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, estava regularizado. A gestão municipal da cidade decretou luto oficial de sete dias.

Na parede do Ginásio, local da última despedida, cartolinas foram fixadas com o nome de cada um dos jovens mortos que faziam parte do Basquete Juazeiro do Norte. Amigos, familiares, colegas de turma e moradores da cidade se enfileiraram para usar o espaço para registrar mensagens para as vítimas.