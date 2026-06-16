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Ao som de 'Amigos para Sempre', cortejo por ruas de Juazeiro homenageia atletas mortos em acidente no CE

Sete jovens entre 15 e 22 anos faleceram após tombamento na CE-187, em Tauá.

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Ceará
Uma grande multidão de pessoas reunida sob a estrutura de tendas brancas em uma área externa. Muitas pessoas estão de costas, olhando em direção ao centro, onde se destaca uma grande coroa de flores brancas sendo erguida acima das cabeças.
Legenda: Centenas de pessoas acompanharam o cortejo da saída do Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte.
Foto: Ismael Soares.

O cortejo de despedida de cinco dos sete jovens mortos em um acidente de ônibus na CE-187, em Tauá, na última segunda-feira (16), foi marcada por muita comoção nas ruas de Juazeiro do Norte, no Cariri, Ceará. Segundo a Prefeitura da cidade, mais de 5 mil pessoas passaram pelo Ginásio Poliesportivo para o velório coletivo.

Após a missa de corpo presente, que terminou perto de 17h, uma chuva de pétalas de rosas caiu sobre as urnas funerárias enquanto os falecidos eram homenageados com salvas de palmas a cada nome chamado:

  • Marcos Miguel, assistente técnico do time, 22 anos;
  • Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos;
  • Luiz José de Morais Neto, 18 anos;
  • Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos;
  • Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos.

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O trajeto chegou a passar em frente à Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Presidente Geisel (Polivalente), onde havia um estudante matriculado e dois ex-alunos entre as vítimas. Uma banda marcial tocou a música "Amigos para Sempre", enquanto o cortejo foi mais uma vez aplaudido pelos populares que acompanhavam da rua.

Motorista diz que tentou desviar de animal

O ônibus que levava a delegação de basquete de Juazeiro do Norte tombou na CE-187, em Tauá, e deixou sete mortos e mais de 30 feridos. Foi a ocorrência com mais mortes de ocupantes de ônibus registrada no Ceará nos últimos 12 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do veículo afirmou ter tentado desviar de um animal na pista antes de perder o controle. Entretanto, há relatos de que o condutor chegou a mencionar, no local do acidente, que teria cochilado ao volante. O motorista testou negativo no bafômetro e responderá em liberdade.

As investigações seguirão com a análise da perícia do local e da documentação do ônibus, que, segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, estava regularizado. A gestão municipal da cidade decretou luto oficial de sete dias.

Na parede do Ginásio, local da última despedida, cartolinas foram fixadas com o nome de cada um dos jovens mortos que faziam parte do Basquete Juazeiro do Norte. Amigos, familiares, colegas de turma e moradores da cidade se enfileiraram para usar o espaço para registrar mensagens para as vítimas.

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