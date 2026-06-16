Obediente, estudioso, ‘não dava trabalho’: pai lembra filho de 15 anos morto em acidente de Tauá

Entre as vítimas do grave acidente na CE-187, em Tauá, no Ceará, que vitimou sete integrantes do mesmo time de basquete de Juazeiro do Norte na última segunda-feira (15), estava o jovem Jonatas Samuel dos Santos Lopes, de apenas 15 anos. Para o pai, o ex-jogador de futebol João Neto Lopes, o garoto foi motivo de orgulho.

"Estamos tristes. A nossa dor é imensa, mas temos que ter aquela esperança, porque nós temos fé num Deus maravilhoso", desabafou João Neto em entrevista ao Diário do Nordeste durante o velório coletivo de cinco rapazes, nesta terça-feira (16).

Para o pai, Jonatas e os companheiros de equipe eram "meninos tudo bom, meninos de Deus, meninos obedientes", vítimas de uma "fatalidade do mundo".

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Apesar do sofrimento, João Neto buscou conforto nas lembranças positivas. "Deus está alegre e eu também estou alegre, porque meu filho viveu comigo esses 15 anos, nunca me deu trabalho, só me deu alegria", afirmou.

O Jonatas Samuel era um filho obediente, filho bom, um filho que não dava trabalho, um filho estudioso. As pessoas admiravam, gostavam... é isso que tenho do Jonatas, uma pessoa boa, maravilhosa. João Neto Lopes Pai de Jonatas Lopes

Legenda: Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte ficou lotado para últimas homenagens. Foto: Ismael Soares.

O ex-jogador estendeu o sentimento aos outros pais que perderam seus filhos na tragédia, reforçando a necessidade de união e fé para suportar o que parece insuportável. "Essas tragédias vêm, não podemos esperar, mas acontecem e nós temos que nos manter firmes nessa união com Cristo", aconselha.

Mais cedo, o treinador do time, Ricardo Lemos, compartilhou com jornalistas presentes no velório que “trocaria minha vida pelo lugar daqueles meninos”. O professor também estava no veículo, mas sobreviveu ao acidente com fraturas na face e um corte na perna.

Outro sobrevivente da tragédia, o jovem Bruno Lira da Silva, de 18 anos, deixou o hospital brevemente para se despedir dos colegas. Com duas fraturas no braço, ele ainda está sob cuidados médicos.

Em entrevista, o atleta detalhou que não lembra do momento do acidente. “No geral, não me lembro de nada do acidente; me lembro de flashbacks da gente brincando, se divertindo”, contou.

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Maior tragédia rodoviária em 12 anos no Ceará

O acidente em Tauá não foi apenas uma perda coletiva para as famílias, mas a ocorrência com o maior número de mortes de ocupantes de ônibus registrada no Ceará nos últimos 12 anos, segundo estatísticas do Ministério da Saúde.

Desde 2014, mais de 60 pessoas perderam a vida em sinistros envolvendo esse tipo de transporte no estado, mas tragédias com múltiplas vítimas como esta são consideradas raras.

Em virtude da gravidade do ocorrido e da perda de tantos jovens atletas, a Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de sete dias. Além de Jonatas Samuel, as outras vítimas identificadas foram:

Marcos Miguel (22)

Henrique Ferreira Bezerra (17)

João Paulo Sampaio de Alencar (18)

Luiz José de Morais Neto (18)

Cauã Rodrigues Fratta (16)

Matheus Henrique Ferreira (15)

As investigações sobre as causas do acidente continuam. Em depoimento à Polícia Civil do Ceará (PCCE), o motorista (que testou negativo para embriaguez) alegou ter tentado desviar de um animal na pista.

Enquanto a apuração segue, a comunidade de Juazeiro do Norte se uniu em um velório coletivo no Ginásio Poliesportivo da cidade, nesta terça-feira (16), para se despedir daqueles que eram descritos pelos sobreviventes como uma verdadeira "família". Grandes filas se formaram na entrada do equipamento para o último adeus aos jovens.