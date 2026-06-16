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Obediente, estudioso, ‘não dava trabalho’: pai lembra filho de 15 anos morto em acidente de Tauá

Sete jovens faleceram após veículo tombar em rodovia estadual.

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Ceará

Entre as vítimas do grave acidente na CE-187, em Tauá, no Ceará, que vitimou sete integrantes do mesmo time de basquete de Juazeiro do Norte na última segunda-feira (15), estava o jovem Jonatas Samuel dos Santos Lopes, de apenas 15 anos. Para o pai, o ex-jogador de futebol João Neto Lopes, o garoto foi motivo de orgulho.

"Estamos tristes. A nossa dor é imensa, mas temos que ter aquela esperança, porque nós temos fé num Deus maravilhoso", desabafou João Neto em entrevista ao Diário do Nordeste durante o velório coletivo de cinco rapazes, nesta terça-feira (16).

Para o pai, Jonatas e os companheiros de equipe eram "meninos tudo bom, meninos de Deus, meninos obedientes", vítimas de uma "fatalidade do mundo".

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Apesar do sofrimento, João Neto buscou conforto nas lembranças positivas. "Deus está alegre e eu também estou alegre, porque meu filho viveu comigo esses 15 anos, nunca me deu trabalho, só me deu alegria", afirmou. 

O Jonatas Samuel era um filho obediente, filho bom, um filho que não dava trabalho, um filho estudioso. As pessoas admiravam, gostavam... é isso que tenho do Jonatas, uma pessoa boa, maravilhosa.
João Neto Lopes
Pai de Jonatas Lopes

A imagem mostra um homem em primeiro plano de costas, de camisa azul onde está escrito técnico. À direita, uma mesa coberta com um pano branco e algumas velas acesas. O homem e a mesa parecem estar em uma quadra de basquete devido a presença de uma tabela e aro de basquete. Ao fundo, uma arquibancada repleta de pessoas olhando atentamente para a direção do homem. Na parte de cima, está escrito secretaria de esporte.
Legenda: Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte ficou lotado para últimas homenagens.
Foto: Ismael Soares.

O ex-jogador estendeu o sentimento aos outros pais que perderam seus filhos na tragédia, reforçando a necessidade de união e fé para suportar o que parece insuportável. "Essas tragédias vêm, não podemos esperar, mas acontecem e nós temos que nos manter firmes nessa união com Cristo", aconselha.

Mais cedo, o treinador do time, Ricardo Lemos, compartilhou com jornalistas presentes no velório que “trocaria minha vida pelo lugar daqueles meninos”. O professor também estava no veículo, mas sobreviveu ao acidente com fraturas na face e um corte na perna. 

Outro sobrevivente da tragédia, o jovem Bruno Lira da Silva, de 18 anos, deixou o hospital brevemente para se despedir dos colegas. Com duas fraturas no braço, ele ainda está sob cuidados médicos.

Em entrevista, o atleta detalhou que não lembra do momento do acidente. “No geral, não me lembro de nada do acidente; me lembro de flashbacks da gente brincando, se divertindo”, contou.

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O acidente em Tauá não foi apenas uma perda coletiva para as famílias, mas a ocorrência com o maior número de mortes de ocupantes de ônibus registrada no Ceará nos últimos 12 anos, segundo estatísticas do Ministério da Saúde.

Desde 2014, mais de 60 pessoas perderam a vida em sinistros envolvendo esse tipo de transporte no estado, mas tragédias com múltiplas vítimas como esta são consideradas raras.

Em virtude da gravidade do ocorrido e da perda de tantos jovens atletas, a Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de sete dias. Além de Jonatas Samuel, as outras vítimas identificadas foram:

  • Marcos Miguel (22)
  • Henrique Ferreira Bezerra (17)
  • João Paulo Sampaio de Alencar (18)
  • Luiz José de Morais Neto (18)
  • Cauã Rodrigues Fratta (16)
  • Matheus Henrique Ferreira (15)

As investigações sobre as causas do acidente continuam. Em depoimento à Polícia Civil do Ceará (PCCE), o motorista (que testou negativo para embriaguez) alegou ter tentado desviar de um animal na pista.

Enquanto a apuração segue, a comunidade de Juazeiro do Norte se uniu em um velório coletivo no Ginásio Poliesportivo da cidade, nesta terça-feira (16), para se despedir daqueles que eram descritos pelos sobreviventes como uma verdadeira "família". Grandes filas se formaram na entrada do equipamento para o último adeus aos jovens.

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