‘Trocaria minha vida pelo lugar daqueles meninos’, diz treinador de atletas mortos em acidente de Tauá

O treinador do time Basquete Juazeiro do Norte, Ricardo Lemos, lamentou, nesta terça-feira (16), a morte dos sete jovens membros de seu grupo, após o ônibus que transportava o grupo se envolver em um acidente em Tauá, no Interior do Ceará. O profissional, que teve o rosto fraturado na ocasião, é um dos sobreviventes da tragédia registrada na segunda-feira (15).

Não sei explicar o sentimento que eu estou tendo agora, de estar aqui, representando a nossa equipe, porque eu trocaria a minha vida pelo lugar daqueles meninos ali.” Ricardo Lemos Treinador

A declaração do técnico aconteceu durante o velório de parte das vítimas, realizado no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Na ocasião, Ricardo Lemos relembrou que, no primeiro momento após o acidente, não percebeu que estava ferido e que seu pensamento inicial foi de socorrer os atletas. "Não percebi que meu rosto estava sangrando, que minha perna estava cortada."

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Presente no Ginásio, o treinador se emocionou e disse não esperar ver aquele local, onde acontecem jogos e competições, com um velório. "Não é assim que queria ver a nossa quadra, não é assim que queria ver o nosso esporte, mas eu sei que, assim, cada um tem a sua crença e penso que cada pessoa vai viver esse momento se apegando à força maior que você tem."

Ele lembrou ainda o apoio que recebeu dos atletas. "Junto com os meninos, o Henrique principalmente, o Saul, que estavam me auxiliando, a gente conseguiu colocar os meninos em segurança e locomover todo mundo para o socorro, acionar as equipes. Depois, foi que a própria medicina de lá, de Tauá, me informou que eu precisava de cuidados antes de conseguir concluir o cuidado com os outros."

O professor lembrou que trabalha há 20 anos como treinador voluntário e que realizar viagens e deslocamentos para competições fazem parte da rotina de profissionais e atletas.

"Pela primeira vez, eu tive que ver... o potencial da minha força. Porque, na hora do acidente, bati o meu corpo no vidro que dá acesso à cabine do motorista, e foi por ali que a gente conseguiu sair. Todo mundo saiu pelo espaço do vidro", disse emocionado.

Legenda: Profissional é treinador voluntário há 20 anos. Foto: Reprodução.

Acidente aconteceu quando time retornava de campeonato

O time voltava de Sobral, na região Norte do Estado, após conquistar o título de um campeonato de basquete sub-19 no domingo (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência com o ônibus que transportava 41 pessoas foi registrada por volta das 3h24, em um trecho da CE-187, próximo ao distrito de Santa Teresa. Sete vítimas morreram no local e as demais foram socorridas para unidades de saúde próximas.

Veja a lista das vítimas:

Marcos Miguel, assistente técnico do time, 22 anos;

Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos;

João Paulo Sampaio de Alencar, 18 anos;

Luiz José de Morais Neto, 18 anos;

Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos;

Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos;

Matheus Henrique Ferreira, 15 anos.

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Nesta terça-feira (16), seis dos mortos foram velados no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte. Apenas Matheus Henrique Ferreira, 15, foi velado e sepultado no Centro de Velório Anjo da Guarda. João Paulo Sampaio de Alencar, 18, será sepultado em Barbalha.

Além de familiares, comunidade escolar e cidadãos juazeirenses, compareceram ao local sobreviventes do acidente. O jovem Bruno Lira da Silva, de 18 anos, deixou o hospital apenas para se despedir dos colegas de time. Ele teve duas fraturas no braço e ainda está sob cuidados médicos.

Escolas de Juazeiro do Norte suspendem aulas após acidente

As aulas das escolas estaduais de Juazeiro do Norte foram suspensas após o acidente. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino, sendo 21 matriculados e sete ex-alunos.

No geral, entre vítimas e feridos, a Seduc identificou a presença de estudantes e ex-estudantes das seguintes unidades da rede estadual de ensino:

EEMTI Presidente Geisel;

EEM Governador Adauto Bezerra;

EEMTI Amália Xavier;

EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra;

2º Colégio da Polícia Militar;

EEEP Professor Moreira de Sousa;

EEMTI Tiradentes.

Entre os mortos, foram confirmados três estudantes da rede estadual, sendo: