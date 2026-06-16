‘Lembro de flashbacks da gente brincando’, diz atleta que sobreviveu a acidente de ônibus em Tauá

O Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, no Ceará, virou palco de um adeus doloroso nesta terça-feira (16). Entre as centenas de pessoas que prestavam homenagens a sete pessoas do mesmo time de basquete, vítimas do tombamento de um ônibus em Tauá, na última segunda (15), chamava a atenção a presença de Bruno Lira da Silva, de 18 anos. O jovem sobreviveu ao acidente e deixou o hospital para se despedir dos companheiros de equipe.

Com o braço quebrado em dois lugares e ainda sob cuidados médicos, Bruno relatou que o impacto da tragédia foi apagado da memória. “No geral, eu não me lembro de nada do acidente; me lembro de flashbacks da gente brincando, se divertindo”, revelou o jovem em entrevista.

Para ele, o que ficou foi a alegria de uma viagem que deveria ter sido apenas de celebração. O time voltava de Sobral, na Região Norte do Ceará, após conquistar o título de um campeonato de basquete sub-19 no domingo (14).

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Bruno descreveu a delegação como uma “família” importante em sua vida e recordou que a volta para casa era, até o momento da tragédia, pura felicidade. “A gente comemorou o máximo que conseguiu, infelizmente veio a acontecer essa tragédia, mas a gente conseguiu aproveitar o máximo”, conta.

Segundo o relato do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h24, em um trecho da CE-187 próximo ao distrito de Santa Teresa. Segundo informações da Prefeitura de Tauá, das 41 pessoas que estavam no ônibus, sete morreram ainda no local. As demais foram socorridas para unidades de saúde próximas.

Veja a lista das vítimas:

Marcos Miguel, assistente técnico do time, 22 anos;

Henrique Ferreira Bezerra, 17 anos;

João Paulo Sampaio de Alencar, 18 anos;

Luiz José de Morais Neto, 18 anos;

Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos;

Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos;

Matheus Henrique Ferreira, 15 anos.

Bruno conta que acordou no hospital sem entender a gravidade do ocorrido, pois a equipe médica evitou dar informações imediatas para poupá-lo do estado de choque. Nesta terça, mesmo fragilizado, ele insistiu em comparecer ao velório coletivo.

“Acho que não ia conseguir conviver comigo mesmo se eu não marcasse presença nesse lugar”, desabafou.

Diante da perda de amigos tão próximos, o sobrevivente deixou um apelo para que as pessoas valorizem cada segundo ao lado de quem amam.

“Aproveitem cada minuto, cada segundo, porque pode acontecer uma tragédia dessa e a gente pode se separar de pessoas muito importantes”, afirmou, pedindo que evitem “brigas bestas” no dia a dia.

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Motorista diz que tentou desviar de animal

O ônibus de transporte intermunicipal, que levava a delegação de basquete de Juazeiro do Norte, tombou e deixou sete mortos e mais de 30 feridos. Foi a ocorrência com mais mortes de ocupantes de ônibus registrada no Ceará nos últimos 12 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do veículo afirmou ter tentado desviar de um animal na pista antes de perder o controle. Entretanto, um subtenente do Corpo de Bombeiros relatou que o condutor chegou a mencionar, no local do acidente, que teria cochilado ao volante. O motorista testou negativo no bafômetro e responderá em liberdade.

As investigações seguirão com a análise da perícia do local e da documentação do ônibus, que, segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, estava regularizado. A gestão municipal da cidade também decretou luto oficial de três dias em virtude da tragédia.