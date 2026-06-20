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Cultivo de soja em Mata Atlântica é flagrado pelo Ibama no CE e multas ultrapassam R$ 2 milhões

Dezesseis propriedades rurais em Tianguá foram vistoriadas, com apreensão de 20 toneladas de soja.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Na imagem,
Legenda: Cerca de 780 toneladas de soja por ano tenham sido produzidas nas áreas irregulares.
Foto: Ficalização/Ibama-CE/Divulgação.

Cinco autos de infração, R$ 2,2 milhões em multas e apreensão de 20 toneladas de soja: este é o resultado de uma operação realizada por fiscais do Ibama nessa semana no município de Tianguá, interior cearense. 

Nas 16 propriedades rurais vistoriadas, com total de 1.200 hectares, foram identificados cultivo e colheita de soja em áreas embargadas por desmatamento de Mata Atlântica.

Os fiscais também constataram que um dos imóveis autuados apresentava passivo ambiental estimado em, pelo menos, 230 hectares e não possuía reserva legal aprovada ou regularizada junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

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Paralisação das atividades

Os números referentes ao crime impressionam. Estima-se que cerca de 780 toneladas de soja por ano tenham sido produzidas nas áreas irregulares, o equivalente a cerca de 13 mil sacas. 

Diante das infrações ambientais, o Ibama determinou o cumprimento imediato dos embargos e a paralisação de todas as atividades na área, incluindo novas colheitas e a comercialização da produção irregular. 

A fiscalização também identificou indícios de emissão indevida de autorizações de supressão vegetal em áreas de Mata Atlântica destinadas à reserva legal, situação que deverá ser apurada pelos órgãos competentes.

Flagra faz parte de operação

O conjunto de ações em Tianguá integra a Operação Embaúba, cujo objetivo é verificar o cumprimento de embargos ambientais e a reparação dos danos causados ao meio ambiente. 

Imagens de satélite, sobrevoos com drone e vistorias terrestres comprovaram o plantio de soja em praticamente toda a área protegida, onde a supressão da vegetação nativa ocorreu em área de Mata Atlântica, bioma protegido por legislação específica.

O bioma abrange 17 Estados brasileiros, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e está presente em 2.741 dos municípios do país, quase metade do total, de acordo com o IBGE.

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