Cultivo de soja em Mata Atlântica é flagrado pelo Ibama no CE e multas ultrapassam R$ 2 milhões

Cinco autos de infração, R$ 2,2 milhões em multas e apreensão de 20 toneladas de soja: este é o resultado de uma operação realizada por fiscais do Ibama nessa semana no município de Tianguá, interior cearense.

Nas 16 propriedades rurais vistoriadas, com total de 1.200 hectares, foram identificados cultivo e colheita de soja em áreas embargadas por desmatamento de Mata Atlântica.

Os fiscais também constataram que um dos imóveis autuados apresentava passivo ambiental estimado em, pelo menos, 230 hectares e não possuía reserva legal aprovada ou regularizada junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

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Durante a vistoria, foi detectado que 60% da propriedade estava ocupada por lavouras de soja. As informações são do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Governo Federal.

Paralisação das atividades

Os números referentes ao crime impressionam. Estima-se que cerca de 780 toneladas de soja por ano tenham sido produzidas nas áreas irregulares, o equivalente a cerca de 13 mil sacas.

Diante das infrações ambientais, o Ibama determinou o cumprimento imediato dos embargos e a paralisação de todas as atividades na área, incluindo novas colheitas e a comercialização da produção irregular.

A fiscalização também identificou indícios de emissão indevida de autorizações de supressão vegetal em áreas de Mata Atlântica destinadas à reserva legal, situação que deverá ser apurada pelos órgãos competentes.

Flagra faz parte de operação

O conjunto de ações em Tianguá integra a Operação Embaúba, cujo objetivo é verificar o cumprimento de embargos ambientais e a reparação dos danos causados ao meio ambiente.

Imagens de satélite, sobrevoos com drone e vistorias terrestres comprovaram o plantio de soja em praticamente toda a área protegida, onde a supressão da vegetação nativa ocorreu em área de Mata Atlântica, bioma protegido por legislação específica.

O bioma abrange 17 Estados brasileiros, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e está presente em 2.741 dos municípios do país, quase metade do total, de acordo com o IBGE.