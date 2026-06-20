Rede de creches em Fortaleza cresce e ganha mais de 8 mil novas vagas

A rede de creches em Fortaleza está passando por um processo de ampliação. Foram inaugurados cinco novos Centros de Educação Infantil (CEIs) , localizados nos bairros Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Autran Nunes, Parangaba e Jangurussu, definidos a partir da demanda por atendimento nas regiões.

Além das unidades próprias, o município também ampliou a rede por meio de convênios com 42 creches parceiras . A estratégia conjunta está resultando na criação de mais de 8 mil novas vagas .

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Fortaleza para melhorar a rede de creches na Capital e melhorar as oportunidades para crianças e famílias.

A inserção de bebês e crianças no ambiente escolar desde cedo é apontada como um dos pilares para ampliar oportunidades. Além de favorecer o desenvolvimento integral das crianças, a oferta de vagas em tempo integral impacta positivamente a rotina das famílias.

Para Conceição Cavalcante, coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação (SME), essa integração é fundamental para as crianças. “São oferecidas diversas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento por meio das práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares”, destaca.

Qualidade e acompanhamento

A expansão da rede tem sido acompanhada por medidas voltadas à garantia da qualidade do atendimento. As creches conveniadas passam por monitoramento contínuo da SME e dos Distritos da Educação. Além disso, são oferecidas formações mensais para todos os professores e coordenadores lotados nas creches parceiras.

Existe ainda uma comissão de monitoramento e avaliação dos termos de colaboração que acompanham sistematicamente a execução do objeto da parceria, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014. Somado a isso, as unidades seguem padrões da rede municipal, incluindo oferta de alimentação escolar e distribuição de materiais para as crianças.

Avanços e perspectivas

A ampliação da educação infantil faz parte de um conjunto de iniciativas que fortalecem o ensino municipal, com a construção de novos centros de educação infantil e com a celebração de termos de colaboração em parceria com organizações da sociedade civil, considerando a existência de demandas nos respectivos territórios.

Segundo a Coordenadoria da Educação Infantil da SME, nove CEIs estão em construção, com previsão de entrega ainda nesta gestão, nos bairros Mondubim, Vila Pery, Jardim Castelão, Conjunto Palmeiras, Serrinha, Conjunto Esperança, Bonsucesso, Luciano Cavalcante e Granja Lisboa.