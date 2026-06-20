Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rede de creches em Fortaleza cresce e ganha mais de 8 mil novas vagas

Expansão inclui cinco novos Centros de Educação Infantil e convênios com mais de 40 creches

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Ampliação da educação infantil conta com mais vagas em creches, inaugurações e parcerias.
Foto: Tainá Cavalcante

A rede de creches em Fortaleza está passando por um processo de ampliação. Foram inaugurados cinco novos Centros de Educação Infantil (CEIs), localizados nos bairros Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Autran Nunes, Parangaba e Jangurussu, definidos a partir da demanda por atendimento nas regiões.  

Além das unidades próprias, o município também ampliou a rede por meio de convênios com 42 creches parceiras. A estratégia conjunta está resultando na criação de mais de 8 mil novas vagas

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Fortaleza para melhorar a rede de creches na Capital e melhorar as oportunidades para crianças e famílias.  

Educação e desenvolvimento desde os anos iniciais 

A inserção de bebês e crianças no ambiente escolar desde cedo é apontada como um dos pilares para ampliar oportunidades. Além de favorecer o desenvolvimento integral das crianças, a oferta de vagas em tempo integral impacta positivamente a rotina das famílias.  

Legenda: Novos CEIs foram inaugurados na Capital.
Foto: Tainá Cavalcante

Para Conceição Cavalcante, coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação (SME), essa integração é fundamental para as crianças. “São oferecidas diversas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento por meio das práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares”, destaca. 

Qualidade e acompanhamento 

A expansão da rede tem sido acompanhada por medidas voltadas à garantia da qualidade do atendimento. As creches conveniadas passam por monitoramento contínuo da SME e dos Distritos da Educação. Além disso, são oferecidas formações mensais para todos os professores e coordenadores lotados nas creches parceiras. 

Existe ainda uma comissão de monitoramento e avaliação dos termos de colaboração que acompanham sistematicamente a execução do objeto da parceria, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014. Somado a isso, as unidades seguem padrões da rede municipal, incluindo oferta de alimentação escolar e distribuição de materiais para as crianças. 

Avanços e perspectivas 

A ampliação da educação infantil faz parte de um conjunto de iniciativas que fortalecem o ensino municipal, com a construção de novos centros de educação infantil e com a celebração de termos de colaboração em parceria com organizações da sociedade civil, considerando a existência de demandas nos respectivos territórios. 

Segundo a Coordenadoria da Educação Infantil da SME, nove CEIs estão em construção, com previsão de entrega ainda nesta gestão, nos bairros Mondubim, Vila Pery, Jardim Castelão, Conjunto Palmeiras, Serrinha, Conjunto Esperança, Bonsucesso, Luciano Cavalcante e Granja Lisboa.  

A Prefeitura também mantém chamamento em andamento para a celebração de novos termos de colaboração voltados ao funcionamento de creches parceiras, além de prever o lançamento de um credenciamento permanente ainda este ano. A medida permitirá ampliar a oferta de vagas de forma contínua, de acordo com a demanda identificada nos territórios. Conceição destaca que “todas as iniciativas visam atender a meta de zerar a fila de espera de vagas em creches e universalizar a pré-escola”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Foto em preto e branco contra a luz. Uma pessoa de costas com camiseta escrito 'produção' fotografa uma pequena igreja com uma cruz no topo. O sol brilha intensamente no céu acima da igreja.
Ceará

Teatro, igrejas e casas antigas: como patrimônios invisibilizados contam a história do CE

Projeto fotográfico ‘Pode Entrar’, do artista Negrosoousa, reúne imagens que retratam parte da história de 55 municípios do interior do Estado.

Ana Beatriz Caldas
Há 38 minutos
Ceará

Rede de creches em Fortaleza cresce e ganha mais de 8 mil novas vagas

Expansão inclui cinco novos Centros de Educação Infantil e convênios com mais de 40 creches

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Foto das dunas da Sabiaguaba. Imagem para ilustrar matéria sobre retirada de cercas nas dunas de Sabiaguaba.
Ceará

Quase 2 km de cercas são retiradas de área de preservação nas dunas da Sabiaguaba

Nenhum responsável foi localizado durante a operação da Agefis.

Redação
19 de Junho de 2026
Colagem com três jovens cearenses torcedores do Brasil.
Ceará

Jovens que nunca viram Brasil ganhar a Copa vivem expectativa do hexa: 'sinto falta do que não vivi'

Cearenses escutam dos pais e familiares as memórias de um time vitorioso.

Clarice Nascimento
19 de Junho de 2026
Fogo atinge Dunas de Paracuru e fumaça alcança hotéis e pousadas
Ceará

Fogo atinge Dunas de Paracuru e fumaça alcança hotéis e pousadas

Moradores relataram que as chamas começaram por volta das 17h30 de quinta-feira (18).

João Lima Neto
19 de Junho de 2026
Fachada moderna do
Ceará

Prefeito promete concluir reformas de seis hospitais em Fortaleza; veja datas

Unidades estão em bairros como Conjunto Ceará, Messejana e Antônio Bezerra.

Ana Alice Freire* e Nícolas Paulino
19 de Junho de 2026
Criança sendo vacinada.
Ceará

Onde tomar vacina para pneumonia em Fortaleza neste fim de semana? Veja locais

Oito postos de saúde estarão abertos para atendimento à população.

Renato Bezerra
19 de Junho de 2026
Estudante em primeiro plano escreve em um caderno espiral com uma caneta azul enquanto consulta um livro aberto. Ele usa uma camiseta de uniforme escolar branca com gola verde e um logotipo bordado no peito. Ao fundo, outros alunos estão sentados em carteiras azuis individuais, concentrados em suas atividades na sala de aula.
Ceará

Número de estudantes entre 15 e 17 anos que trabalham cai para menos de 5% no CE, diz IBGE

Esse foi o menor índice aferido na série histórica da PNAD Educação, iniciada em 2016.

Nicolas Paulino
19 de Junho de 2026
Ceará

FortaLer amplia ações de alfabetização em Fortaleza

Programa da Prefeitura de Fortaleza prevê investimento de R$ 20 milhões em formação docente, infraestrutura e monitoramento da aprendizagem.

Agência de Conteúdo DN
19 de Junho de 2026
Foto de alinhamento de planetas para ilustrar matéria sobre conjunção entre Lua e três planetas poderá ser vista no Ceará nesta quinta.
Ceará

Conjunção entre Lua e três planetas poderá ser vista no Ceará nesta quinta (18)

O fenômeno poderá ser visto a olho nu, sem a necessidade de equipamentos avançados.

Redação
18 de Junho de 2026
Imagem de homem descartando irregularmente um micro-ondas em frente a Ecoponto, em Fortaleza.
Ceará

Motorista é autuado após descartar micro-ondas quebrado em frente a Ecoponto, em Fortaleza

Homem deixou o equipamento em praça do bairro Bom Futuro.

Redação
18 de Junho de 2026
Samu chegou a prestar socorro no local do acidente.
Ceará

Professora morre em grave acidente na BR-020 em Tauá, e esposo é hospitalizado

Natural de Aiuaba, o casal atuava na rede municipal de ensino de Arneiroz.

Redação
18 de Junho de 2026
Ceará

North Shopping Jóquei reúne torcedores com transmissão de jogos em Fortaleza

Programação inclui música, brindes e interações durante jogos do torneio internacional

Agência de Conteúdo DN
18 de Junho de 2026
Ceará

Com 400 expositores, Feira da Agricultura Familiar começa nesta quinta (18) em Crateús

Em sua 21ª edição, a iniciativa contempla mais de 40 municípios e cinco estados

Agência de Conteúdo DN
18 de Junho de 2026
Pessoas se reúnem em um ginásio para prestar homenagens diante de um caixão, com destaque para um homem de camisa esportiva de costas.
Ceará

Como lidar com o luto coletivo após tragédias como a morte de 7 atletas no CE

Especialistas explicam que a comoção social leva as pessoas à refletir sobre o processo de morte e a identificação com as histórias.

Clarice Nascimento e Diego Barbosa
18 de Junho de 2026
Comparação lado a lado de um cachorro com pelagem muito emaranhada e suja, antes e depois do banho e cuidados com a escovação, ficando com aparência mais limpa e macia.
Ceará

Caso Scooby: cão encontrado em condição de maus-tratos recebe indenização de R$ 7 mil

Justiça reconheceu que o animal foi vítima de negligência física e emocional por parte dos ex-tutores.

Paulo Roberto Maciel
17 de Junho de 2026
Mulher sentada em frente a um mural laranja com fotos de pessoas negras. Ela está vestida de roupas tradicionais afro-brasileiras. Ao seu lado, uma boneca negra está sentada em uma cadeira menor.
P.A. Damasceno

A intolerância do homem cordial

Racismo religioso, educação e o legado de Hilário Ferreira Sobrinho.

P. A. Damasceno
17 de Junho de 2026
Um jovem de camiseta preta fixa fotografias em preto e branco em um painel expositor escuro. As imagens coladas retratam estudantes em competições esportivas e momentos em sala de aula. Outra pessoa aparece parcialmente à esquerda segurando um folheto impresso.
Ceará

Com fotos na quadra de basquete, escola de Juazeiro homenageia jovens mortos em acidente de ônibus

Amigos e professores relembram legado de inspiração e vitórias de atletas.

Diego Barbosa e Nicolas Paulino
17 de Junho de 2026
Pedestres caminhando sob chuva em uma calçada urbana molhada no Centro de Fortaleza. Em destaque, um casal anda de perfil: uma mulher com blusa rosa e shorts jeans segura um guarda-chuva azul claro, enquanto um jovem de camiseta branca e calça jeans segura um guarda-chuva vermelho escuro.
Ceará

31 cidades do CE recebem aviso de chuvas para esta quarta-feira (17); veja locais

Aviso amarelo é válido até as 23h59.

Redação
17 de Junho de 2026
Estudante faz prova de matemática em sala de aula.
Ceará

Música e artes na sala de aula elevam notas de Português e Matemática em escolas, revela estudo

No Ceará, mais da metade das instituições da rede pública possuem materiais pedagógicos de música ou arte.

Clarice Nascimento e Ana Beatriz Caldas
17 de Junho de 2026