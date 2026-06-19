Quase 2 km de cercas são retiradas de área de preservação nas dunas da Sabiaguaba

Quase 2 km de cercas foram retiradas de área de preservação nas dunas da Sabiaguaba, em Fortaleza, nessa quinta-feira (18). A operação foi deflagrada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Ao todo, os agentes realizaram a remoção de três cercas instaladas irregularmente na área do Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba (PNMDS), unidade de conservação ambiental protegida pela legislação municipal.

A primeira cerca possuía 441,62 metros de extensão, a segunda 667 metros e a terceira 885 metros, totalizando aproximadamente 1.994 metros de cercamento irregular removidos da unidade de conservação.

Nenhum responsável foi localizado durante a operação. Por esse motivo, não foi possível realizar autuações administrativas relacionadas à ocupação irregular das áreas.

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A ação foi realizada após a identificação das estruturas por fiscais que monitoram a região.

A operação contou ainda com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), que prestaram suporte às equipes durante a remoção das estruturas.

Permanentemente, o monitoramento e proteção ambiental são realizados pela Agefis e pela Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na região da Sabiaguaba, com foco na preservação das áreas protegidas e no combate a ocupações e intervenções irregulares em espaços ambientalmente sensíveis.