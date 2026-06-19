VetMóvel oferece serviços veterinários gratuitos nos bairros Bom Jardim e Messejana

Os bairros Bom Jardim e Messejana, em Fortaleza, receberão na próxima terça-feira (23), serviços de castração e atendimento veterinário gratuito para cães e gatos pelo VetMóvel. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, também são ofertados no atendimento: consultas, vacinação antirrábica e exames.

Os atendimentos devem seguir até o dia 4 de julho, sendo realizados de terça-feira a sábado, das 7h às 16h. Diariamente são disponibilizadas 40 fichas para consultas clínicas e vacinação antirrábica, sendo 20 pela manhã e 20 pela tarde.

COMO PARTICIPAR?

Para receber os serviços, os tutores devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Fortaleza.

Os cães devem estar utilizando guia e coleira, além de focinheira quando necessário. Já os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas para garantir a segurança dos animais e dos tutores.

TIPOS DE EXAMES

Além das consultas clínicas, o VetMóvel realiza exames mediante avaliação e solicitação do médico veterinário durante o atendimento. Entre eles estão os testes para Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), Vírus da Leucemia Felina (FeLV), leishmaniose, cinomose, entre outros.

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COMO FUNCIONA A CASTRAÇÃO?

As castrações devem ser agendadas previamente pela Central 156 (opção 6) ou pelo site vetmovelfortaleza.com.br. Após o cadastro, a equipe da SMPA entra em contato com os tutores para informar a data, o horário da cirurgia e os cuidados pré-cirúrgicos necessários.

A população também pode acompanhar a situação do cadastro e esclarecer dúvidas pelos números (85) 9 9224-7488 e (85) 9 9165-7839.

COMO FUNCIONA A VACINAÇÃO?

A vacina antirrábica é destinada a cães e gatos a partir dos quatro meses de idade e deve ser aplicada anualmente.

Cadelas não podem estar prenhas, lactantes ou no cio no momento da vacinação. Gatas não podem estar prenhas ou lactantes, mas podem estar no cio.

É recomendado que os tutores apresentem o cartão de vacinação do animal durante o atendimento. Caso não possuam o documento, um novo cartão será fornecido no local.

ENDEREÇOS

VetMóvel Bom Jardim

Atendimento: terça-feira a sábado

Horário: das 7h às 16h

Local: Sede da Secretaria Executiva Regional 5 - Av. Oscar Araripe, 1030 (Jardim Shopping), Bom Jardim.

VetMóvel Messejana