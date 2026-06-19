VetMóvel oferece serviços veterinários gratuitos nos bairros Bom Jardim e Messejana
Os atendimentos devem seguir até o dia 4 de julho, sendo realizados de terça-feira a sábado, das 7h às 16h.
Os bairros Bom Jardim e Messejana, em Fortaleza, receberão na próxima terça-feira (23), serviços de castração e atendimento veterinário gratuito para cães e gatos pelo VetMóvel. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, também são ofertados no atendimento: consultas, vacinação antirrábica e exames.
Os atendimentos devem seguir até o dia 4 de julho, sendo realizados de terça-feira a sábado, das 7h às 16h. Diariamente são disponibilizadas 40 fichas para consultas clínicas e vacinação antirrábica, sendo 20 pela manhã e 20 pela tarde.
COMO PARTICIPAR?
- Para receber os serviços, os tutores devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Fortaleza.
Os cães devem estar utilizando guia e coleira, além de focinheira quando necessário. Já os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas para garantir a segurança dos animais e dos tutores.
TIPOS DE EXAMES
Além das consultas clínicas, o VetMóvel realiza exames mediante avaliação e solicitação do médico veterinário durante o atendimento. Entre eles estão os testes para Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), Vírus da Leucemia Felina (FeLV), leishmaniose, cinomose, entre outros.
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COMO FUNCIONA A CASTRAÇÃO?
As castrações devem ser agendadas previamente pela Central 156 (opção 6) ou pelo site vetmovelfortaleza.com.br. Após o cadastro, a equipe da SMPA entra em contato com os tutores para informar a data, o horário da cirurgia e os cuidados pré-cirúrgicos necessários.
A população também pode acompanhar a situação do cadastro e esclarecer dúvidas pelos números (85) 9 9224-7488 e (85) 9 9165-7839.
COMO FUNCIONA A VACINAÇÃO?
A vacina antirrábica é destinada a cães e gatos a partir dos quatro meses de idade e deve ser aplicada anualmente.
Cadelas não podem estar prenhas, lactantes ou no cio no momento da vacinação. Gatas não podem estar prenhas ou lactantes, mas podem estar no cio.
É recomendado que os tutores apresentem o cartão de vacinação do animal durante o atendimento. Caso não possuam o documento, um novo cartão será fornecido no local.
ENDEREÇOS
VetMóvel Bom Jardim
- Atendimento: terça-feira a sábado
- Horário: das 7h às 16h
- Local: Sede da Secretaria Executiva Regional 5 - Av. Oscar Araripe, 1030 (Jardim Shopping), Bom Jardim.
VetMóvel Messejana
- Atendimento: terça-feira a sábado
- Horário: das 7h às 16h
- Local: Vila Social de Messejana - Av. Washington Soares, 8150, Messejana.