Fortaleza terá mutirão gratuito de castração para cães e gatos neste fim de semana

De sexta-feira (27) a domingo (29), Fortaleza terá um mutirão gratuito de castração para cães e gatos. As cirurgias ocorrem das 8h às 16h, por meio de agendamento prévio.

Durante os próximos três dias, os serviços serão ofertados no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. Mas no sábado (28), as operações também vão acontecer na Clínica Veterinária Jacó, no Passaré.

Para participar, basta agendar o serviço pela Central 156, selecionando a opção 6, e aguardar a confirmação. Em seguida, a ligação será redirecionada para o setor de agendamento, que dará todas as informações necessárias aos tutores.

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Orientações aos tutores

Os atendimentos serão em dias diferentes para cada animal: felinos na sexta e domingo e cães no sábado.

No dia agendado, os tutores devem comparecer com os felinos na caixa de transporte. Já os cães devem usar coleira e focinheira.

Serviço

Mutirão gratuito de castração para caninos e felinos

Data: 27 a 29/03 (sexta-feira a domingo)

Horário: das 8h às 16h

Gatos

Sexta-feira (27) e domingo (29)

Ginásio Poliesportivo da Parangaba (Av. Gen. Osório de Paiva, em frente à Lagoa da Parangaba)

Cães

Sábado (28)

Ginásio Poliesportivo da Parangaba (Av. Gen. Osório de Paiva, em frente à Lagoa da Parangaba)

Clínica Veterinária Jacó (Rua dos Paroaras, 60 – Passaré)