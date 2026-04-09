Mutirão de castração gratuito para cães e gatos é ofertado em Juazeiro do Norte

Tutores de cães e gatos do Cariri cearense têm até este sábado (11) para comparecer ao mutirão gratuito de castração realizado na Praça do Giradouro, em Juazeiro do Norte.

Realizada em um Vetmóvel, a ação recebeu a ampliação de mais de 800 procedimentos devido a uma alta procura acima da expectativa inicial. Ao todo, 4.500 cadastros foram registrados na plataforma Pet Ceará Móvel.

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Desde a última segunda-feira (7), os animais cadastrados são examinados por meio de um hemograma, exame obrigatório para verificar se o cão ou felino está apto a passar pela cirurgia com segurança.

Passada essa etapa, os bichinhos devem seguir para a cirurgia com todas as orientações para a recuperação após o procedimento. A ação é promovida de forma independente pelo Abrigo Brilho Animal, em parceria com a Globalvet, empresa pioneira no serviço de castração em vetmóvel no Ceará.

É importente ressaltar que a castração é essencial para o controle populacional de cães e gatos, ajudando a reduzir abandono, maus-tratos e problemas de saúde pública.

Serviço

Mutirão gratuito de castração para caninos e felinos

Data: Até 11/04 (domingo)

Horário: das 8h às 17h

Local: Av. Pe. Cícero, Av. Leão Sampaio, 2744, Juazeiro do Norte - CE