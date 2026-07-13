Fortaleza terá mutirão gratuito para castração e atendimento veterinário de cães e gatos

Um mutirão para castração e atendimento veterinário para cães e gatos será realizado a partir de terça-feira (14) e segue até o dia 25 de julho, nos bairros Conjunto Ceará e Conjunto Palmeiras.

Os serviços serão ofertados no VetMóvel, por meio da Secretaria Municipal da Proteção Animal (SBPA).

Além da castração e do atendimento, também podem ser realizados exames e vacinação antirrábica.

Atendimentos

Os atendimentos ocorrem apenas de terça a sábado, das 7h às 16h.

Por dia, serão disponibilizadas 40 fichas para consultas clínicas e vacinação antirrábica, sendo 20 no período da manhã e 20 à tarde.

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Como receber os serviços?

Os interessados devem chegar cedo com seus animais, para pegar as fichas.

Além disso, os tutores ainda devem apresentar:

RG

CPF

Comprovante de residência em Fortaleza.

Os animais devem estar utilizando coleira e guia. No caso dos gatos, eles precisam ser transportados em caixas apropriadas.

Castração

No caso das castrações, elas precisam ser agendadas previamente pela Central 156 (opção 6) ou pelo site oficial do VetMóvel.

Apenas depois do cadastro, uma equipe da SBPA entra em contato com os tutores para informar data, horário da cirurgia e ocuidados pré-operatórios.

Em caso de dúvidas, os tutores podem entrar em contato através dos números:

(85) 9 9165-7839;

(85) 9 9224-7488.

Vacinação antirrábica

Já em relação à vacinação antirrábica, a aplicação deve ocorrer de forma anual destinada a cães e gatos a partir dos quatro meses de idade.

No entanto, não é recomendada a aplicação no caso de:

Cadelas prenhas, lactantes ou no cio;

Gatas prenhas ou lactantes.

Exames realizados no VetMóvel

Dentre alguns exames que poderão ser realizados no VetMóvel, mediante avaliação e solicitação do médico-veterinário durante o atendimento, estão testes para:

Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV);

Vírus da Leucemia Felina (FeLV);

Leishmaniose;

Cinomose.

Serviço

Conjunto Ceará

Atendimento realizado de terça-feira a sábado.

Período: 14 a 25 de julho de 2026

14 a 25 de julho de 2026 Horário: das 7h às 16h

das 7h às 16h Local: Rua 602, s/n, Conjunto Ceará – Box da Zoonoses, junto ao Posto de Saúde Maciel de Brito.

Conjunto Palmeiras

Atendimento realizado de terça-feira a sábado.