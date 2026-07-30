Fortaleza terá fim de semana com Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica

A expectativa é vacinar cerca de 500 mil animais até o fim do ano.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 18:06
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Legenda: Imunizantes estão disponíveis em mais de 200 postos de saúde.
Foto: SAI SU PAW KA / Shutterstock.

O primeiro Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 está marcado para este sábado (1º), das 8h às 17h, em todas as regionais de saúde de Fortaleza.

Ao todo, serão disponibilizados 250 pontos de vacinação na Capital e aproximadamente 1.500 profissionais estarão envolvidos na ação.

Segundo Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a expectativa é vacinar cerca de  500 mil animais, entre cães e gatos, ao longo de toda a campanha.

Veja todos os pontos de vacinação em Fortaleza neste link.

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Orientação aos tutores

Serão vacinados apenas cães e gatos a partir de três meses de idade. Fêmeas gestantes e animais doentes ou em período de recuperação não poderão receber o imunizante. 

Os tutores podem procurar o ponto de vacinação mais próximo de suas residências para garantir a proteção dos animais e contribuir para a saúde da comunidade.

Ainda conforme a SMS, será possível obter a vacina em nove pontos permanentes de vacinação antirrábica em Fortaleza, sendo eles oito boxes de zoonoses e o Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Raquel de Queiroz.

Veja os endereços

Regional de Saúde Endereço Quando
Regional de Saúde I Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde II

Posto de Saúde Paulo Marcelo R. 25 de Março, 607 - Centro

 Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde II

Posto de Saúde Aída Santos R. Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

 Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde II

Posto de Saúde Rigoberto Romero Av. Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000

 Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde III Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde V Av. D, 300, 2ª etapa - Pref. José Walter Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde V

Posto de Saúde Maciel de Brito Av. A, s/n - Conjunto Ceará

 Segunda a sexta, 8h às 17h
Regional de Saúde VI R. Cel. Dionísio Alencar, 264 - Messejana Segunda a sexta, 8h às 17h
Unidade de Vigilância de Zoonozes (sede) R. Betel, 2890 - Rachel de Queiroz Segunda a domingo, 8h às 17h

Serviço

Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026
Data: sábado (1º/08)
Horário: 8h às 17h

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