Fortaleza terá fim de semana com Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica

O primeiro Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 está marcado para este sábado (1º), das 8h às 17h, em todas as regionais de saúde de Fortaleza.

Ao todo, serão disponibilizados 250 pontos de vacinação na Capital e aproximadamente 1.500 profissionais estarão envolvidos na ação.

Segundo Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a expectativa é vacinar cerca de 500 mil animais, entre cães e gatos, ao longo de toda a campanha.

Veja todos os pontos de vacinação em Fortaleza neste link.

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Orientação aos tutores

Serão vacinados apenas cães e gatos a partir de três meses de idade. Fêmeas gestantes e animais doentes ou em período de recuperação não poderão receber o imunizante.

Os tutores podem procurar o ponto de vacinação mais próximo de suas residências para garantir a proteção dos animais e contribuir para a saúde da comunidade.

Ainda conforme a SMS, será possível obter a vacina em nove pontos permanentes de vacinação antirrábica em Fortaleza, sendo eles oito boxes de zoonoses e o Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Raquel de Queiroz.

Veja os endereços

Regional de Saúde Endereço Quando Regional de Saúde I Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde II Posto de Saúde Paulo Marcelo R. 25 de Março, 607 - Centro Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde II Posto de Saúde Aída Santos R. Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde II Posto de Saúde Rigoberto Romero Av. Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000 Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde III Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde V Av. D, 300, 2ª etapa - Pref. José Walter Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde V Posto de Saúde Maciel de Brito Av. A, s/n - Conjunto Ceará Segunda a sexta, 8h às 17h Regional de Saúde VI R. Cel. Dionísio Alencar, 264 - Messejana Segunda a sexta, 8h às 17h Unidade de Vigilância de Zoonozes (sede) R. Betel, 2890 - Rachel de Queiroz Segunda a domingo, 8h às 17h

Serviço

Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026

Data: sábado (1º/08)

Horário: 8h às 17h