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Tipo Café encerra atividades em Fortaleza após 7 anos

Além de cafeteria, local era ponto de coworking e shows.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 21:00
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Legenda: Café é localizado no Dionísio Torres.
Foto: Reprodução/Instagram

O Tipo café e coworking concluiu, neste sábado (1º), o encerramento das atividades. Em publicação nas redes sociais, o estabelecimento agradeceu a presença do público e mencionou a realização de um bazar em breve. 

Segundo publicado pelo café nas redes sociais, o empreendimento, localizado no Dionísio Torres, recebeu o público até o dia 25 de julho.

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No post, o café destacou os sete anos de história e os momentos vividos ao longo desse período.

"A vida é feita de ciclos e este encerramos aqui com muitas saudades já, mas certos que um novo ciclo com novos desafios e sonhos se inicia para todos que fazem parte desta casa", diz a publicação. 

Conhecido por unir cafeteria, gastrobar, espaços de trabalho e shows de MPB e de artistas autorais, o empreendimento funcionava desde março de 2019.

O espaço também contava com minibiblioteca com acervo de livros de design, arquitetura, cinema e fotografia.

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