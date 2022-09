'Home office' fora de casa: lugares para trabalho remoto em Fortaleza; alguns oferecem café e água

A pandemia acelerou diversas tendências no mundo do trabalho e uma delas foi o home office permanente. Para quem quer variar o ambiente e fazer o expediente fora de casa, há diversos lugares disponíveis em Fortaleza que oferecem internet livre, espaço aconchegante e alguns contam ainda com café liberado.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma lista com sugestões de lugares pela Capital que possibilitam o trabalho remoto.

Confira

Bleecker Café

Legenda: Espaço do Bleecker é também apropriado para reuniões Foto: Reprodução/Instagram

Nas duas unidades da cafeteria é possível optar pelo Bleecker Office, em que o cliente paga uma taxa de R$ 30 que é convertida em consumo do cardápio e ainda tem direito a café expresso, água e Wi-Fi liberados.

O funcionamento da unidade da Varjota é de domingo a domingo, de 13h às 20h, já o da Aldeota é de domingo a domingo, de 13h30 às 20h30.

Tipo.cc

Legenda: O Tipo mescla café, coworking e bistrô Foto: Reprodução/Instagram

Outra opção é o Tipo, que mescla café, coworking e bistrô. No espaço, é oferecido Wi-Fi e água grátis. Não há taxa, o cliente paga apenas pelo que é consumido.

O funcionamento da casa, que está localizada no bairro Dionísio Torres, é de segunda-feira a sábado, de 15h às 21h.

Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Legenda: Bece conta com estações com computadores de uso coletivo Foto: Fabiane de Paula/SVM

Reinaugurada em 2021, a BECE, depois da reforma, conta com espaços climatizados, água e Wi-Fi liberados e ainda dispõe de computadores para uso coletivo.

O funcionamento da Biblioteca é de terça a sexta-feira, de 9h às 20h, e sábado e domingo, de 9h às 18h.

Torra Café

Legenda: No Torra, há uma bancada e mesas com tomadas nos arredores e ainda Wi-Fi gratuito Foto: Reprodução/Camilla Albano

O Torra Café é outra opção de cafeteria que traz comodidades para quem quer fazer o office. Há uma bancada e mesas com tomadas nos arredores e ainda Wi-Fi gratuito.

Localizada na aldeota, a cafeteria funciona de terça-feira a sábado, de 14h30 às 21h, e domingo, de 9h às 16h.

Imagine Açaí

Legenda: Com ambiente climatizado, bancadas com tomadas e Wi-Fi liberado, o Imagine Açaí é uma opção Foto: Kid Junior

A loja é de açaí, mas o ambiente é favorável para o trabalho remoto. Com ambiente climatizado, bancadas com tomadas e Wi-Fi liberado, o Imagine Açaí é mais uma opção em Fortaleza. Há ainda um espaço com livros para leitura compartilhada.

O funcionamento do local, que fica na Praia de Iracema, é de segunda a segunda, de 16h às 22h.

Descoberta Café

Legenda: Com espaço amplo, Descoberta dispõe de mesas com tomadas próximas, além de Wi-Fi livre e água grátis. Foto: Reprodução/Instagram

Mais uma opção de cafeteria, o Descoberta Café conta um espaço que dispõe de mesas com tomadas próximas, além de Wi-Fi livre e água grátis.

O café fica localizado no bairro Benfica e funciona todos os dias, exceto às segundas, abrindo, de terça a quinta, de 15h às 21h, sexta e sábado, de 15h às 22h, e domingo, de 15h às 21h.

Pincoffee

Legenda: Pincoffee tem diversos cenários instagramáveis Foto: Reprodução/Instagram

Para quem quer viver um dia de trabalho como a boneca Barbie, uma opção é o Pincoffee. O espaço todo pink conta com diversos cenários instagramáveis e um cardápio também com comidinhas cor-de-rosa. Há ainda Wi-Fi grátis, cadeiras confortáveis e ambiente climatizado.

O funcionamento da casinha pink, localizada na Aldeota, é de terça a sábado, de 10h às 21h, e domingo, de 10h às 19h.