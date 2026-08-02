Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6088, deste domingo (02/08)

A Loteria Federal de concurso 6088 vai sortear neste domingo (02/08), a partir das 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Devido à suspensão temporária da modalidade, não há comercialização de bilhetes nem prêmios distribuídos aos vencedores.

Resultado da Loteria Federal 6088

5º sorteio: 8 - 6 - 3 - 0 - 1

8 - 6 - 3 - 0 - 1 4º sorteio: 2 - 3 - 1 - 9 - 2

2 - 3 - 1 - 9 - 2 3º sorteio: 0 - 3 - 8 - 6 - 7

0 - 3 - 8 - 6 - 7 2º sorteio: 8 - 4 - 4 - 6 - 5

8 - 4 - 4 - 6 - 5 1º sorteio: 4 - 3 - 7 - 7 - 0

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 630 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 387 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil