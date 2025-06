Pitbull perdido entra em ônibus e é resgatado pela Guarda Municipal em Fortaleza

Um cachorro da raça Pitbull entrou sozinho em um ônibus na avenida Perimetral, em Fortaleza, e assustou passageiros na madrugada dessa última terça-feira (17). O animal estava de coleira e demonstrou ser tranquilo, porém o motorista do coletivo orientou os presentes a não interagirem com o animal. Ele foi resgatado pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) no Terminal da Messejana.

De acordo com a GMF, os agentes resgataram o cão por volta de 5h40 com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), utilizando "ataduras antigas, água e petiscos para acalmar" o cachorro. O Pitbull se mostrou "dócil durante todo o processo".

O animal foi mantido em uma área restrita do terminal de ônibus, enquanto a Guarda tentava localizar um possível tutor por meio do Centro de Comando e Controle de Fortaleza (CCCFor). No entanto, não foi possível encontrar o dono ou dona.

Adotado e nomeado 'Thor'

O inspetor Jonas, da Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM) da GMF se voluntario para adotar temporariamente o cachorro, apelidado de Thor. O animal recebeu acolhimento da Inspetoria, e apresentou "boas condições de saúde".