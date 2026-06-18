Professora morre em grave acidente na BR-020 em Tauá, e esposo é hospitalizado

A professora Luciana Bezerra, de 44 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (17) após um grave acidente de trânsito no km 85 da BR-020, em Tauá (CE). O marido dela, o professor Cícero Paulo Alencar, de 56 anos, ficou ferido e precisou ser transferido para Fortaleza devido à gravidade dos ferimentos.

Natural de Aiuaba, o casal atuava na rede municipal de ensino de Arneiroz e residia no bairro Tauazinho, em Tauá. Joel Moraes, sobrinho do casal, confirmou que os dois professores trafegavam em uma motocicleta quando foi atingido por uma veículo que seguia no mesmo sentido.

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A ocorrência foi atendida por equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF), que permaneceram no local até a conclusão dos procedimentos.

As circunstâncias e causas do sinistro estão sendo apuradas pela PRF por meio da elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

Atendimento do Samu

Luciana estava na garupa da motocicleta e morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam o professor ao Hospital Regional de Tauá. Posteriormente, ele foi transferido para Fortaleza.

O casal retornava para casa após visitar familiares de Luciana na localidade de Colonos. Ambos eram servidores públicos municipais de Arneiroz e lecionavam na Escola do Distrito de Cachoeira de Fora.

As prefeiuras de Aiuaba e Arneiroz publicaram notas de pesar pela morte da peofessora.