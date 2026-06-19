Fogo atinge Dunas de Paracuru e fumaça alcança hotéis e pousadas

Um incêndio atingiu uma área das Dunas de Paracuru, no litoral Oeste do Ceará, entre a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19). As chamas destruíram parte da vegetação seca que seria utilizada em um projeto de recuperação e contenção do avanço das dunas, segundo relato de moradores.

O local, que é uma Área de Proteção Ambiental (APA), teve o foco do incêndio iniciado por volta das 17h30, em um trecho da Rua Gabriel Ferreira — via que corta a região da Unidade de Conservação (UC). Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

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A fumaça se espalhou por diferentes pontos da cidade durante a noite. Hóspedes e funcionários de hotéis e pousadas próximos relataram que o cheiro e a fumaça chegaram aos estabelecimentos, enquanto moradores do Centro de Paracuru afirmaram ter sentido o mau cheiro durante a madrugada.

“A cidade no centro está cheia de fumaça, isso foi um crime. Essas palhas seriam usadas para plantação nas dunas para evitar o avanço. Não se sabe quem ou se foi de propósito”, afirmou o morador Victor Costa.

Bombeiros foram acionados

Legenda: Guarda Municipal esteve na área atingida pelo fogo na manhã desta sexta-feira (19). Foto: Divulgaçã/Prefeitura de Paracuru.

Em nota, a Prefeitura de Paracuru informou que tomou conhecimento da ocorrência por volta das 18h e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para os primeiros levantamentos. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado e atuou no combate às chamas.

Segundo a gestão municipal, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Municipal de Paracuru, e o caso passou a ser investigado para identificar as causas do incêndio e eventuais responsáveis.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a denúncia do suposto crime ambiental.

Nesta sexta-feira (19), equipes da prefeitura continuam realizando diligências e levantamentos na área atingida. A administração municipal afirmou ainda que seguirá adotando medidas para preservar a área ambiental e evitar novas ocorrências.

Sema irá acompanhar caso

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), por meio da gestão da Unidade de Conservação (UC) estadual, Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas de Paracuru, confirmou que o incêndio ocorreu dentro da poligonal da área resguardada.

Por volta das 19h, a gestora da APA, Camila Santos, recebeu por meio de relatos de moradores e registros audiovisuais, as primeiras informações sobre o ocorrido e acionou o Corpo de Bombeiros.

Por fim, em comunicado, a Sema declarou que "continuará monitorando a situação, mantendo a população informada por meio dos canais oficiais, reforçando o compromisso com a conservação da natureza e a segurança das comunidades do entorno".