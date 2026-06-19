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FortaLer amplia ações de alfabetização em Fortaleza

Programa da Prefeitura de Fortaleza prevê investimento de R$ 20 milhões em formação docente, infraestrutura e monitoramento da aprendizagem.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Iniciativa reúne ações voltadas ao desenvolvimento da leitura, da escrita e do letramento matemático entre estudantes.
Foto: Tainá Cavalcante

Aprender a ler e escrever na idade adequada é um dos principais desafios da educação básica. Em Fortaleza, esse compromisso tem sido fortalecido por meio do Programa FortaLer - Fortaleza de Todos e Todas Alfabetizados, iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que reúne ações voltadas ao desenvolvimento da leitura, da escrita e do letramento matemático entre estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Com investimento estimado em R$ 20 milhões, o programa integra o FORtaleCE - conjunto de ações do Governo do Ceará em parceria com a Prefeitura de Fortaleza - e busca ampliar oportunidades por meio de uma política estruturada de alfabetização.

Coordenado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), o FortaLer contempla formação continuada dos profissionais da rede, apoio técnico-pedagógico às escolas, investimentos em infraestrutura, monitoramento da aprendizagem e ações voltadas à Educação Inclusiva e à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o programa foi criado a partir das avaliações diagnósticas realizadas na rede municipal, que identificaram a necessidade de fortalecer e integrar ações específicas para o ciclo de alfabetização.

O FortaLer surge como uma estratégia de acompanhamento e intervenção pedagógica voltada à garantia da alfabetização na idade adequada e à promoção da equidade educacional”, destaca Conceição Cavalcante, coordenadora da Educação Infantil da SME.

Formação, infraestrutura e acompanhamento

Uma das principais frentes do programa é a oferta de especialização em alfabetização para 1.100 professores da rede municipal, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece). A iniciativa também contempla coordenadores pedagógicos, técnicos da SME e profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), com investimento estimado em R$ 11,6 milhões.

As 214 unidades escolares que concentram turmas do ciclo de alfabetização também receberão recursos para implantação de cantinhos de leitura e climatização das salas, beneficiando cerca de 1.587 turmas. O programa prevê ainda a atuação de 440 Agentes de Alfabetização e mais 60 vagas voltadas à Educação Inclusiva.

Entre as ações já desenvolvidas está o FortaLer SER, aplicativo que permite às escolas registrar evidências das ações leitoras e acompanhar a execução dos planos pedagógicos. A rede conta ainda com um painel de resultados que monitora a evolução da aprendizagem e da fluência leitora dos estudantes.

“Essa combinação entre análise de dados e acompanhamento próximo das escolas tem sido fundamental para identificar avanços, desafios e oportunidades de melhoria, garantindo ações mais efetivas para o desenvolvimento da leitura e da aprendizagem dos estudantes”, ressalta a coordenadora.

Com a implementação do FortaLer, Fortaleza reforça os investimentos em educação e amplia as condições para que mais crianças tenham acesso a uma alfabetização de qualidade, criando bases mais sólidas para o desenvolvimento escolar e social das novas gerações.

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