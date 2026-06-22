Perfurações de obras da Linha Leste do Metrô atingem rede de gás natural na Avenida Santos Dumont

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia de Gás do Ceará estiveram no local na manhã desta segunda-feira (22).

Escrito por Ana Beatriz Caldas e Mylena Gadelha
22 de Junho de 2026 - 12:09 (Atualizado às 12:45)
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Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, mas foram liberadas após afastamento de risco na região.
Foto: Thiago Gadelha.

Uma rede de distribuição de gás natural da Companhia de Gás do Ceará foi atingida, na manhã desta segunda-feira (22), em meio a perfurações para sondagens da obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, localizada nas proximidades da Avenida Santos Dumont. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

Segundo a Cegás, a canalização afetada estava próxima a três condomínios residenciais entre as ruas José Vilar e Nunes Valente, onde um vazamento de gás foi detectado.

A empresa apontou, em nota sobre o caso, que a intervenção teria ocorrido sem comunicação prévia, apesar dos "procedimentos de orientação relacionados à execução de obras em vias públicas".

Problema após o vazamento foi solucionado após a chegada de equipes da Cegás.
Legenda: Problema após o vazamento foi solucionado após a chegada de equipes da Cegás.
Foto: Thiago Gadelha.

A reportagem procurou o Metrofor e aguarda posicionamento para atualizar a matéria. 

Equipes de emergência da Cegás foram mobilizadas por volta das 10h10, logo após o registro da ocorrência. No local, foram realizados os bloqueios necessários, assim como a identificação de possíveis vazamentos de gás. 

"A rede foi manobrada operacionalmente, garantindo a continuidade do fornecimento de gás natural", apontou a companhia em nota. Nenhum cliente teve o abastecimento interrompido e nenhum ferido foi registrado.

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Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, que estiveram no local após a chegada de responsáveis da Cegás, o vazamento de gás foi sanado pela própria empresa. 

Parte do trânsito nas vias próximas havia sido paralisado, mas foi retomado por volta das 12h após constatação de que qualquer risco estava eliminado. 

O gerente de Segurança do Trabalho da Cegás, Roberto Wagner Machado, esteve no local e confirmou a resolução do problema. Ele destacou que a perfuração foi "um erro de planejamento da empresa terceirizada".

De acordo com Machado, a equipe da Cegás levou cerca de 36 minutos para chegar à obra após a denúncia do acidente e bloquear as vias em operação conjunta com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), tempo que estaria em conformidade com o período estipulado para esses casos, que é de até 60 minutos.

Moradores avistaram fumaça

Uma das moradoras de um dos condomínios da região, a psicóloga Luci Castelo, relatou que uma forte fumaça foi avistada nas proximidades da Avenida Santos Dumont por volta das 9h10, nesta segunda-feira (22), com um cheiro de gás muito forte. 

"Uma das moradoras estava saindo do condomínio e comunicou que tinha um cano de gás que tinha sido perfurado, que a gente tivesse cuidado. Daí começou a movimentação no grupo, e a nossa síndica foi tomar as providências. Ela entrou em contato com a obra do metrô, entrou em contato com a Cegás e aí a gente recebeu as informações para ficarmos dentro dos nossos apartamentos", explicou ao Diário do Nordeste.

Segundo ela, esse teria sido o primeiro problema com gás durante as obras, mas moradores sempre relataram questões negativas com o forte barulho causado pelas intervenções na região. 

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