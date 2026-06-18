North Shopping Jóquei reúne torcedores com transmissão de jogos em Fortaleza

A chegada do maior torneio internacional de futebol já movimenta torcedores e espaços de convivência em Fortaleza, com iniciativas que transformam a experiência de assistir aos jogos em momentos coletivos. No North Shopping Jóquei, a programação especial segue ao longo das partidas, com transmissões ao vivo e ativações voltadas ao público que busca reunir amigos e aproveitar o clima de futebol em um ambiente de happy hour.

O próximo encontro já tem data marcada: nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, a partir das 21h30.

O Quintal do Jóquei exibe os campeonatos nos horários oficiais, consolidando o espaço como ponto de encontro para acompanhar as partidas, especialmente nos dias de jogos do time brasileiro. “Nosso objetivo é levar experiência para o nosso cliente para que ele possa torcer em um ambiente acolhedor, divertido e seguro”, destaca Carlos Dantas, gerente de marketing.

Experiência com ativações, música e brindes

A programação inclui interações que seguem ao longo do torneio. Entre elas, ações como banca de personalização, caricaturas, campeonato de embaixadinhas e experiências com figurinhas geradas por inteligência artificial, que ampliam o engajamento do público durante os jogos. Já no dia 24 de junho, o DJ Femo anima o público no pré-jogo e nos intervalos.

Outro destaque é a participação por meio do programa de benefícios, o aMais, que permite aos clientes resgatar brindes exclusivos. Para isso, é necessário cumprir desafios dentro da plataforma ou acumular pontuação, que pode ser trocada por benefícios durante as ativações.

Com a programação em andamento, o North Shopping Jóquei aposta na expectativa para jogos e paixão por futebol como uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com o público e se consolidar como um dos principais pontos de encontro para acompanhar o grande torneio em Fortaleza.