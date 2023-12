Entenda o que é ‘rizz’, termo declarado como palavra do ano pelo Dicionário da Oxford

“Rizz" foi eleita a palavra do ano, segundo anúncio do dicionário britânico Oxford nesta segunda-feira (4). De acordo com o Oxford, o termo é um substantivo coloquial, definido como "estilo, charme ou atratividade; a capacidade de atrair um parceiro romântico ou sexual”.

Acredita-se que, etimologicamente, a palavra seja uma abreviação de ‘carisma’, retirada da parte central da palavra, o que é um padrão incomum de formação de palavras em inglês.

“Rizz foi escolhido pelos especialistas em línguas do OUP como um exemplo interessante de como a linguagem pode ser formada, moldada e compartilhada dentro das comunidades, antes de ser adotada de forma mais ampla”, disse a editora OUP.

O dicionário afirmou que o destaque dos termos mostra como as "gerações mais jovens agora têm espaços, on-line ou não, para dominar e definir a linguagem que usam", especialmente a geração Z.

Oito palavras estavam na disputa, e "rizz" foi escolhida por leitores do Oxford e por lexicógrafos da publicação. Neste ano, mais de 30 mil pessoas ajudaram a decidir entre quatro pares diferentes de palavras ou frases.

Entre os termos que foram destaque na competição, estão "Swiftie" (um fã entusiasta de Taylor Swift), "prompt" (um programa de IA ou instrução de algoritmo) e "situationship" (um relacionamento romântico ou sexual não considerado formal ou estabelecido). (Veja lista completa abaixo)

Veja as palavras do ano, segundo o Oxford

Swiftie: Substantivo. Fã entusiasta da cantora Taylor Swift.

Desinfluenciando: Substantivo. A prática de desencorajar as pessoas de comprar determinados produtos ou de encorajar as pessoas a reduzir o consumo de bens materiais, especialmente através das redes sociais.

Bandeira bege: Substantivo. Traço de caráter que indica que um parceiro ou potencial parceiro é chato ou carente de originalidade; (ou ainda) uma característica ou hábito, especialmente de um parceiro ou parceiro potencial, visto como extremamente característico, mas não distintamente bom ou ruim.

Domo de calor: Substantivo. Um sistema climático de alta pressão persistente sobre uma área geográfica específica, que retém uma massa de ar quente abaixo dela.

Prompt: Substantivo. Uma instrução dada a um programa de inteligência artificial, algoritmo etc., que determina ou influencia o conteúdo que ele gera.

Parassocial: Adjetivo. Um relacionamento caracterizado pelo sentimento de intimidade unilateral e não correspondido sentido por um espectador, fã ou seguidor por uma figura conhecida ou proeminente (normalmente uma celebridade da mídia), em que o seguidor ou fã passa a sentir (falsamente) que eles conhecem a celebridade como uma amiga.

Situationship: Substantivo. Um relacionamento romântico ou sexual que não é considerado formal ou estabelecido.