Amazon anuncia novo CD em Pernambuco; unidade no Ceará deve ser inaugurada nos 'próximos meses'

A Amazon anunciou uma nova expansão das operações no Nordeste, com o segundo centro de distribuição em Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. O empreendimento passa a ser o terceiro desse tipo na Região para empresa americana, um deles no Ceará, unidade que deve ser inaugurada nos próximos meses.

Ricardo Pagani, diretor de operações da Amazon no Brasil comentou sobre a importância do mercado regional para as operações da empresa.

“O Nordeste é uma região de extrema importância para a Amazon, tanto que estamos inaugurando a nossa segunda operação em Pernambuco. Com isso, nosso intuito é aumentar a capacidade logística da empresa no País, aumentando a variedade e aproximando os produtos comercializados, melhorando a experiência dos clientes e reduzindo o tempo de entrega em nível nacional, além de gerar emprego e renda para as comunidades em que atuamos” disse.

“Nós gostaríamos de agradecer ao Governo do Estado e todos os times que trabalharam incansavelmente para nos ajudar em nossa importante expansão na região”, completou.

O centro de distribuição em Pernambuco deverá gerar 860 vagas de emprego na região, direta e indiretamente.

AMAZON NO BRASIL

Atualmente, a Amazon conta com 11 centros de distribuição: cinco em Cajamar (SP), um em Betim (MG), um em Santa Maria (DF), um em Nova Santa Rita (RS), um em São João do Meriti (Rio de Janeiro) e dois em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco).

O QUE É UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO?

Um centro de distribuição (CD) é um complexo usado por empresas para armazenar e redistribuir produtos para os compradores. Empresas de varejo e comércio eletrônico, geralmente, usam espaços em localidades estratégicas para facilitar o trânsito de itens para os consumidores.

O CD é um equipamento que serve para agilizar o processo de envio de mercadorias e pode gerar reduções de custo operacionais às empresas que as mantêm. É uma ferramenta muito utilizada por empresas logística.

