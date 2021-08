Centro de Distribuição da Amazon no Ceará será inaugurado nos próximos meses, confirma empresa

O mercado cearense de logística e comércio eletrônico ganhará um novo agente de peso em breve. Em primeira mão ao Diário do Nordeste, a Amazon confirmou oficialmente a abertura do Centro de Distribuição (CD) na cidade de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, para os próximos meses.

Até então, apesar de vários indícios sobre o empreendimento, inclusive com a logo da empresa já cravada no armazém, a gigante norte-americana nunca havia se posicionado formalmente sobre o novo CD.

As primeiras informações sobre a construção do CD no Ceará foram dadas em primeira mão pelo colunista Egídio Serpa, ainda em julho do ano passado.

De acordo com a companhia de tecnologia, e-commerce e logística, o objetivo do investimento no Ceará é "aumentar a capilaridade logística no Brasil" e melhorar a experiência dos clientes na Região, por meio da "maior quantidade e proximidade dos produtos na região e reduzindo o tempo de entrega em nível nacional".

Ainda não há prazo fechado para o início da operação no Ceará. A Amazon afirmou apenas que o empreendimento será aberto "nos próximos meses".

Empregos gerados

“Estamos sempre focados em oferecer uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes e o anúncio desta expansão reflete o nosso comprometimento com o nosso consumidor, que é o centro de nossos negócios. É um grande orgulho poder anunciar esta expansão, contribuir com o país e gerar centenas de oportunidades de emprego diretas e indiretas na região”, afirmou Ricardo Pagani, diretor de operações da Amazon no Brasil.

Ricardo Pagani diretor de operações da Amazon no Brasil. Com a chegada do Centro de Distribuição do Ceará, poderemos atender com mais velocidade e eficiência os clientes da região Nordeste do país e cumprir o objetivo de manter o cliente sempre em primeiro lugar”

A companhia não informou valores do investimento.

NEGOCIAÇÕES

O investimento para o centro de distribuição da Amazon no Ceará vinha sendo estudado há alguns anos pela empresa, que negociou com o Governo do Estado um pacote de benefícios fiscais para garantir a operação.

As tratativas começaram ainda no começo do ano passado, em janeiro, segundo apuração do Diário do Nordeste, e vinha se alongando desde então. Em abril deste ano, o Estado chegou a enviar uma proposta formal para a empresa, que passou mais de 30 dias para avaliar.

Uma das possíveis causas para o tempo de duração das tratativas está no porte da empresa e no fato de ela ter ações negociadas em bolsa de valores, o que gera necessidade de medidas de controle e governança.

O QUE É UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO?

Um centro de distribuição (CD) é um complexo usado por empresas para armazenar e redistribuir produtos para os compradores. Empresas de varejo e comércio eletrônico, geralmente, usam espaços em localidades estratégicas para facilitar o trânsito de itens para os consumidores.

O CD é um equipamento que serve para agilizar o processo de envio de mercadorias e pode gerar reduções de custo operacionais às empresas que as mantêm. É uma ferramenta muito utilizada por empresas logística.

VEJA IMAGENS DO CD DA AMAZON NO CEARÁ

Legenda: Centro de distribuição da Amazon deve começar a operar nos próximos meses Foto: Fabiane de Paula