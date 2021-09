Amazon apresenta Astro, robô que simula expressões faciais e se movimenta sozinho pela casa

Charlie Tritschler Vice-presidente de Produtos da Amazon

Nos testes, ficamos maravilhados com o número de pessoas que disseram que a personalidade de Astro fazia com que ele se sentisse parte da família e que sentiriam falta do dispositivo em sua casa depois que ele desaparecesse. Esse tipo de conexão é raro com produtos eletrônicos de consumo, mas esperamos que seja comum com o Astro e outros futuros robôs domésticos