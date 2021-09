Camilo anuncia edge location da Amazon Web Services no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou na manhã desta quinta-feira (23) um edge location da Amazon Web Services, empresa de tecnologia da Amazon, em Fortaleza, no Ceará.

A proposta do edge location da AWS é acelerar a entrega de dados e aplicações de vídeos para os usuários. Além disso, o armazenamento de conteúdo em cache em edge locations no Brasil proporciona segurança de rede e proteção no nível de aplicação.

A AWS mantém atualmente a infraestrutura apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. "O empreendimento, além de gerar empregos aos cearenses, vai possibilitar uma redução de até 18% na latência (tempo de reação) dos dados, aprimorando uma série de serviços aos clientes", disse Camilo.

Na live realizada nas redes sociais do governador, o diretor-geral para o Setor Público da AWS, Paulo Cunha, reforçou que o investimento vai permitir melhor qualidade e experiência aos clientes, "levando o benefício da computação em nuvem para cada vez mais próximo".

Camilo lembrou que as tratativas já vinham ocorrendo há algum tempo. "O Estado hoje é o segundo maior ponto de conectividade do planeta com seus cabos de fibra ótica".

Nos últimos meses, a Amazon já se fez presente no Ceará com o anúncio de um Centro de Distribuição em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em visita na última semana às instalações da Ellalink, em Fortaleza, o governador havia dito que "novidades poderiam ser anunciadas em breve".

