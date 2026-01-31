Jonas vira assunto em festa do BBB 26 após expulsão de Paulo Augusto

A expulsão de Paulo Augusto e a queda de Jonas durante o toque do Big Fone na manhã de sexta-feira (30) estiveram entre os principais assuntos da festa do BBB 26 na madrugada deste sábado (31). Babu, Ana Paula, Juliano e Milena, por exemplo, decretaram o interesse de voto no influenciador para o Paredão da semana.

“Se a gente conseguir convencer Solange, Marcelo e Samira, a gente tem 8. Todo mundo tem embate com ele” , questionou Juliano quando a conversa citou quais seriam as possibilidades de indicação de Jonas.

Entre os brothers, as principais justificativas lembraram dos últimos embates e atitudes do veterano dentro da casa do Big Brother. As brigas com Milena, as alfinetadas de Ana Paula e até as reclamações de Jonas sobre a queda envolvendo P.A foram questionadas.

Entre Babu e Maxiane, a líder da semana, ele também foi citado. "Eu estou por aqui com o Jonas. Falou que não pediu expulsão, mas passou o dia todo reclamando sobre isso. Deu planta pra Sol e depois", disse o ator.

Ele continuou: "Pra mim também ficaria falso. Quando ele começou, eu acordei e a Ana Paula começou a discutir com ele, ele dobrou a roupa e saiu. […] Ele sabe que a Milena tem embate, então fica instigando a raiva dela pra que as pessoas fiquem com mais raiva da atitude dela".

Alianças encerradas e beijo

As uniões do jogo, claro, também ficaram expostas durante a festa. Milena e Samira romperam de vez mesmo após tentativas de aproximação na pista de dança.

Em conversa com Ana Paula, a recreadora infantil explicou que não confiava em Samira. “Eu precisava quebrar um elo. Ela não é de confiança”, apontou. Ana, entretanto, discordou da estratégia.

Mas nem só os desentendimentos foram destaque da noite, que teve o cantor Diogo Nogueira como atração principal. Breno e Marcelo, que pertencem ao mesmo grupo na disputa, aproveitaram a animação para protagonizarem mais um beijo.

Aplaudidos pelo cantor, os dois ficaram mais uma vez no programa e trocaram carícias ao longo da comemoração.