Veja quem atendeu e como foi o quarto Big Fone do BBB 26

Ligação aconteceu durante o programa ao vivo.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Veja quem atendeu e como foi o quarto Big Fone do BBB 26
Legenda: Marcelo atendeu o segundo Big Fone do dia.
Foto: Globo.

O Big Fone voltou a tocar no Big Brother Brasil (BBB) 26 no noite desta sexta-feira (30). Apesar dos três toques, apenas um transmitiu a mensagem.

A mensagem foi transmitida pelo aparelho dourado, instalado próximo à área interna, entre a sala e a cozinha.

A ligação garantiu uma indicação de penalização. Marcelo atendeu o telefone certo e recebeu uma pulseira dourada.

SEGUNDO DO DIA

Essa foi a segunda vez, nesta sexta, que o Big Fone tocou. A primeira dinâmica aconteceu por volta das 7h, quando a maioria dos brothers ainda estava dormindo. Na ocasião, Babu atendeu o telefone e foi informado que, caso não fosse o Líder, deveria passar a usar uma pulseira na cor prata.

TRÊS PULSEIRAS E CONSENSO

O Big Fone tocará pela terceira vez neste sábado (31), quem atender receberá uma terceira pulseira.

Babu, Marcelo e a terceira pessoa deverão entrar em consenso e emparedar uma pessoa.

Onde fica cada Big Fone?

Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão:

  • Telefone azul: na área externa, próximo à piscina;
  • Telefone dourado: na área interna, entre a sala e a cozinha;
  • Telefone prata: na área externa, próximo à academia.
