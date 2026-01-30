Veja quem atendeu e como foi o quarto Big Fone do BBB 26
Ligação aconteceu durante o programa ao vivo.
O Big Fone voltou a tocar no Big Brother Brasil (BBB) 26 no noite desta sexta-feira (30). Apesar dos três toques, apenas um transmitiu a mensagem.
A mensagem foi transmitida pelo aparelho dourado, instalado próximo à área interna, entre a sala e a cozinha.
A ligação garantiu uma indicação de penalização. Marcelo atendeu o telefone certo e recebeu uma pulseira dourada.
Veja também
SEGUNDO DO DIA
Essa foi a segunda vez, nesta sexta, que o Big Fone tocou. A primeira dinâmica aconteceu por volta das 7h, quando a maioria dos brothers ainda estava dormindo. Na ocasião, Babu atendeu o telefone e foi informado que, caso não fosse o Líder, deveria passar a usar uma pulseira na cor prata.
TRÊS PULSEIRAS E CONSENSO
O Big Fone tocará pela terceira vez neste sábado (31), quem atender receberá uma terceira pulseira.
Babu, Marcelo e a terceira pessoa deverão entrar em consenso e emparedar uma pessoa.
Onde fica cada Big Fone?
Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão:
- Telefone azul: na área externa, próximo à piscina;
- Telefone dourado: na área interna, entre a sala e a cozinha;
- Telefone prata: na área externa, próximo à academia.