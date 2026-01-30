Após expulsão no BBB 26, equipe de Paulo Augusto lamenta saída do participante

A equipe de Paulo Augusto se manifestou nas redes sociais após a expulsão do participante do Big Brother Brasil (BBB 26), anunciada nesta sexta-feira (30).

O brother foi retirado do reality após empurrar Jonas durante a corrida para atender ao Big Fone.

“Fim de jogo. É com muito pesar que compartilhamos a decisão do programa de expulsar PA pelos acontecimentos da manhã de hoje, durante o atendimento ao Big Fone. Do começo ao fim da jornada, PA foi autêntico, honesto e mostrou exatamente quem é e a que veio”, escreveu a equipe em comunicado.

A nota segue com agradecimentos ao público: “Fica a gratidão por ter vivido tudo isso junto com vocês e por ter tido a chance de mostrar ao Brasil o coração enorme do nosso PA. Agradecemos imensamente todo o apoio, o carinho e a torcida. Lamentamos profundamente o fim precoce dessa caminhada”.

A expulsão ocorreu após Jonas reclamar de um empurrão recebido de Paulo Augusto durante a disputa para atender ao telefone, na manhã desta sexta.

Em comunicado oficial, a TV Globo informou que, após análise das imagens, ficou constatado que o participante colocou em risco a integridade física do brother.

“Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado.

Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”, informou a emissora.

Ao longo da manhã, o episódio dividiu opiniões nas redes sociais. Parte do público questionou se houve, de fato, empurrão, já que as câmeras estavam focadas em Babu Santana, que acabou atendendo ao Big Fone, e há poucos registros diretos da disputa entre Paulo Augusto e Jonas.

Veja o post