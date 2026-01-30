Você concorda com a expulsão de Paulo Augusto do BBB 26? Vote agora
Paulo Augusto foi desclassificado por descumprir uma das regras do programa.
Nesta sexta (30), o brother Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa.
“Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado”, informou o programa.
Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.
A eliminação repercutiu nas redes sociais. Internautas se dividiram com relação ao peso da punição.
E você, o que achou da eliminação de Paulo Augusto?
