Você concorda com a expulsão de Paulo Augusto do BBB 26? Vote agora

Nesta sexta (30), o brother Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa.

“Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado”, informou o programa.

Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Veja também Zoeira Veja quem atendeu e como foi o terceiro Big Fone do BBB 26 Zoeira Jonas se desentende com Paulo Augusto após cair no BBB 26 Zoeira Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após causar queda de Jonas

A eliminação repercutiu nas redes sociais. Internautas se dividiram com relação ao peso da punição.

E você, o que achou da eliminação de Paulo Augusto?