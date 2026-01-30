Participantes reagem à expulsão de Paulo Augusto do BBB 26
Brothers e sisters demonstraram surpresa com notícia.
O participante Paulo Augusto foi expulsou do BBB 26 nesta sexta-feira (30) após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender ao Big Fone. Com o anúncio da desclassificação do goiano, alguns brothers e sisters reagiram demonstrando surpresa com notícia.
"Ele me empurrou muito feio", afirmou Jonas ao descrever o momento em que caiu no jardim da casa nesta manhã. O modelo disse que Samira foi a única pessoa que presenciou a situação.
"Eu caí muito forte no chão. (...) Não imaginei que fosse acontecer. Ele foi falar comigo e eu tava meio em choque ainda. Não tava em condições de falar", prosseguiu o Veterano. "Foi forte mesmo. Deu barulho até", reforçou Samira.
Apesar da força do empurrão, Jonas disse acreditar que "não foi maldade". Babu Santana, então, comentou que Jonas se queixou sobre o assunto durante o dia, embora não tenha pedido uma intervenção da produção formalmente.
"Você não fez queixa, mas fala a verdade, ficou se queixando que foi empurrado", disse.
O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo na programação da TV Globo para confirmar a desclassificação. Tadeu afirmou que PA "puxou" Jonas e colocou o brother em risco, configurando o ato como agressão.
"Nesta sexta, dia 30, Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado", informa comunicado oficial da Globo.