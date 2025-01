BBB 25: Renata reclama de alfinetadas de Giovanna por conta da relação com Maike

Renata avaliou que a convivência com Giovanna Jacobina no Big Brother Brasil (BBB) 25 está ficando complicada. Em conversa com Eva, a cearense reclamou das “alfinetadas” que a irmã de Gracyanne Barbosa vem dando após Maike flertar com as duas na mesma festa.

“Sinto que a Giovanna está esquisita comigo desde a festa da semana passada”, desabafou Renata. “Talvez elas prefiram se afastar porque a gente é foco, e elas não querem parecer falsas", afirmou Eva, por sua vez.

Para a bailarina fortalezense, a relação das duas mudou desde a festa com os sertanejos César Menotti e Fabiano, na última quarta-feira (22). Na ocasião, Maike tentou ficar com as sisters, o que teria deixado Giovanna chateada.

"A Gra [Gracyanne] não, nunca tinha sentido, mas a Gi... Hoje, ela deu uma resposta bem abusada: 'A gente não sabe em que time vocês jogam?'. E eu tenho que ficar falando em que time que jogo? No dela não é, não deu para ficar claro", relatou Renata.

‘OPORTUNIDADE PARA MOSTRAR JOGO’

A dupla de cearenses do BBB 25, inclusive, foi destaque no programa ao vivo da noite dessa segunda-feira (27). Eva e Renata foram escolhidas pelo público para participar do Sincerão desta semana.

Elas avaliaram que foi uma “ótima oportunidade” para “mostrar o jogo, se posicionar”. Na dinâmica, as sisters optaram por “descartar” Vitória Strada e escolheram a plaquinha "inconveniente" para a atriz.

"Ao que tudo indica, por conversas que a gente escutou, foram eles que puxaram o grupo para votar na gente", justificaram as bailarinas.

Por sua vez, Vitória se defendeu na réplica. "Pedi desculpas, caso eu tenha feito alguma brincadeira que pode ter sido mal interpretada, ou que elas acharam que poderia ser alguma patada. Pedi desculpas, acho que a gente pode ter um recomeço”, afirmou.

