Enquete BBB 25: parcial aponta qual deve ser a segunda dupla eliminada do reality

A dupla de amigos Vitória Strada e Mateus deve ser eliminada no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesta terça-feira (28). Além deles, a berlinda tripla conta com as duplas Edilberto e Raisa e Diego e Daniele Hypólito. A dupla mais votada pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Até o início da tarde desta terça, Vitória e Mateus aparecem com 51,4% dos votos da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ao todo, o levantamento já registra mais de dezesseis mil votos dos leitores.

Na segunda opção mais votada, Edilberto e Raissa, dupla de pai e filha, aparecem com 32,8% dos votos do público. Já Diego e Daniele, que são irmãos, apresentam 15,8% dos votos do levantamento.

O resultado do paredão deve ser anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (28). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Como foi a formação do paredão?

O paredão desta semana chegou a ter uma dupla indicada com antecedência, no sábado (25), após Maike atender o Big Fone e colocar os irmãos ginastas Daniele e Diego Hypólito sob a mira do público.

No entanto, neste domingo, o benefício de Maike foi anulado, porque o participante, que estava no Castigo do Monstro, descumpriu regras da dinâmica ao atender o telefonema.

Na noite deste domingo, o Big Fone voltou a tocar, concedendo a Camilla o direito de indicar, em acordo com a irmã Thamiris, uma nova dupla para a berlinda. Elas, que também ganharam a imunidade, indicaram Edilberto e Raissa.

Os anjos da semana, Diego e Daniele, resolveram imunizar Aline e Vinícius. Logo depois, os líderes Diogo e Vilma decidiram mandar os amigos Mateus e Vitória para a eliminatória.

Na sequência, ocorreu a votação no confessionário. Nessa fase, houve um empate entre Renata e Eva e Daniele e Diego, com quatro votos cada. O voto de minerva da liderança emparedou os irmãos ginastas.

O jogo garantiu para Edilberto e Raissa um contragolpe. Pai e filha puxaram Joselma e Guilherme. Entretanto, ao participarem da prova bate-volta, sogra e genro conseguiram se livrar do paredão.

Confira os votos dos participantes:

Mateus e Vitória votaram em Eva e Renata

Gabriel e Maike votaram em Daniele e Diego

Edilberto e Raissa votaram em Daniele e Diego

Camila e Thamiris votaram em Eva e Renata

Eva e Renata votaram em Daniele e Diego

João Gabriel e João Pedro votaram em Daniele e Diego

Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne e Giovanna

Aline e Vinícius votaram em Gabriel e Maike

Gracyanne e Giovanna votaram em Eva e Renata

Daniele e Diego votaram em Eva e Renata

Prova bate-volta

Três duplas participaram disputaram a prova bate-volta do BBB 25 na noite deste domingo. Guilherme e Joselma venceram a dinâmica e se livraram do paredão.

Eles disputaram a prova com Daniele e Diego e Edilberto e Raissa. Os confinados participaram de uma prova de sorte, idealizada por um dos patrocinadores do reality.

Quem escolhesse as cabines previamente estabelecidas e chegasse ao final primeiro vencia a disputa. Guilherme e Joselma escolheram os números antes dos demais concorrentes e se salvaram do paredão.

Com isso, Daniele e Diego e Edilberto e Raissa se juntam a Mateus e Vitória para disputar a preferência do público no segundo paredão do BBB 25.