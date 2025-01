De apresentadoras a ex-BBBs, veja musas das escolas de samba no Carnaval 2025

Com a proximidade do Carnaval de 2025, surge a expectativa para os clássicos desfiles no Anhembí e na Sapucaí. Ao lado do samba enredo e das fantasias, a presença das musas nas escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro também é parte da festa. Neste ano, entram na avenida atrizes, apresentadoras e ex-BBBs.

Isabelle Nogueira

A ex-sister do BBB 24 será uma das musas da Acadêmicos do Grande Rio. O anúncio aconteceu em junho de 2024, durante o Festival de Parintins, no Amazonas, onde a influenciadora se apresenta como cunhã-poranga do Boi Garantido.

Paolla Oliveira

A grande estrela da Grande Rio será a atriz Paolla Oliveira, que segue ensaiando extensivamente para a Sapucaí nas ruas do Rio de Janeiro. Na segunda-feira (27), ela compartilhou no Instagram um pouco do ensaio e até exibiu um pouco do look carnavalesco. Confira:

Patrícia Poeta

Encarando um novo horizonte artístico, a apresentadora Patrícia Poeta também aceitou estrelar como musa da Grande Rio. Em setembro, quando foi confirmada na escola, ela brincou que o maior desafio será "vencer a timidez".

"Volto no tempo e penso que minha vida inteira fui tímida, mas venci a timidez para fazer algo que era mais importante. No Carnaval agora de 2025 vai ser a mesma coisa: vou vencer a timidez e vou tentar bater o quadril para poder viver uma experiência que sempre quis viver e vai acontecer agora”, afirmou.

Alane Dias

Quem também saiu do BBB 24 para a Grande Rio é a modelo Alane Dias. Junto de Isabelle e Patrícia, ela vai cantar o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".

Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra está confirmada como a beldade da Acadêmicos do Salgueiro. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval (3 de março), quando também desfilam Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos de Vila Isabel.

Viviane Araújo

A atriz Viviane Araújo será a musa da Mancha Verde. Ela desfila pela escola paulistana desde 2005 e não se imagina longe da passarela do samba. "Não consigo me ver longe disso tudo aqui. Sei que um dia eu não estarei e tenho essa consciência. Mas não sei quando vai ser", afirmou em entrevista à Quem, em 2024.

Legenda: Artista já desfilou grávida no Carnaval e já afirmou em entrevistas que ainda fica nervosa ao desfilar Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sabrina Sato

Já a modelo e apresentadora Sabrina Sato representará a Gaviões da Fiel no Grupo Especial de São Paulo, nos dias 28 de fevereiro a 1º de março. Ela desfila pela escola de samba desde 2004 como rainha de bateria.

Legenda: Sabrina também desfila para a Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Jéssica Ellen

Protagonista de "De Volta por Cima", a atriz Jéssica Ellen será o rosto da Unidos de Padre Miguel. Neste ano, a escola fará uma homenagem à cultura afro-brasileira e o legado de Iyá Nassô, uma das três fundadoras do Candomblé da Barroquinha.

O tema que será cantado pelos carnavalescos está ligado afetivamente com Jéssica, já que ela é neta da Casa Branca, o terceiro maior terreiro de candomblé do Brasil, criado por Nassô.

