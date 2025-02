Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de fevereiro

A Lua em Áries traz um dia de coragem, garra e força, favorecendo iniciativas e decisões assertivas. Com os aspectos positivos com Plutão e Mercúrio, a intuição e a comunicação ganham profundidade. Hoje, você pode sentir uma clareza maior sobre o que precisa ser feito e ter conversas transformadoras. É um momento ideal para planejar e alinhar sua mente com seus objetivos, pois a partir do dia 5, será necessário agir com firmeza. Use esse dia para se fortalecer internamente e estruturar seus próximos passos.

Signo de Áries hoje

A Lua no seu signo renova sua energia e impulsiona sua vontade de agir. Com a influência de Plutão, há um senso de transformação profunda, e Mercúrio favorece diálogos que podem abrir portas. Use esse dia para planejar seus próximos movimentos com clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.