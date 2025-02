Com Racionais e MC Hariel, nova temporada de ‘Sintonia’ ganha baile funk especial da Netflix em SP

Nem a chuva parou os fãs da série ‘Sintonia’ em São Paulo neste sábado (1), que se reuniram em um baile especial promovido pela Netflix para promover o lançamento da quinta e última temporada da produção do streaming. Uma celebração ao funk paulista, o evento reuniu nomes como Tasha e Tracie, Racionais MC’s e MC Hariel em apresentação para uma plateia de mais de 13 mil pessoas no Memorial da América Latina.

Durante o evento, claro, os protagonistas da série acenaram ao público e comandaram a festa, dando adeus aos personagens que viveram por cerca de sete anos. Juntos, MC Jottapê, Bruna Mascarenhas e Cristian Malheiros celebraram a entrega do últimos ano e falaram sobre o gostinho da despedida.

“Encerrar é sempre uma dor no coração, né? Mas encerrar sabendo que a gente fez um trabalho bonito, que contamos uma história real e com nossos corações traz um sentimento também de gratidão”, opinou Cristian nos bastidores do baile.

Veja também Zoeira Brasileiros no Grammy 2025: veja quem concorre ao prêmio neste domingo Zoeira Jacques Audiard, diretor de ‘Emilia Perez’, diz que espanhol é a língua ‘dos pobres’

Na série, o ator vive Nando, um dos protagonistas da trama que deve passar por inúmeros acontecimentos nos próximos episódios. “Eu acho que vamos ver algo diferente de tudo que já vimos do Nando”, adiantou ele, sem muitos spoilers sobre as reviravoltas na história do personagem.

Já MC Jottapê lembrou de como o público comprou a história da série. Até hoje, ‘Sintonia’ é uma das séries nacionais produzidas pela Netflix com maior sucesso em solo brasileiro. “Minha vida e a do Doni sempre foram muito parecidas. Sempre caminhamos lado a lado, acho que assim como para mim, a série mostra a realidade uma grande parte da periferia de São Paulo. Antigamente, todo moleque só queria ser jogador e agora vemos a história de muitos Donis por aqui, que sonham com a música, então é muito legal retratar isso”, explicou ele.

Ao longo da festa, o público curtiu uma série de surpresas, inclusive a entrada de Gloria Groove no palco pouco antes do show do Racionais MC’s. Esse último, inclusive, aconteceu sob lotação máxima, ainda que diante de uma forte chuva, consagrando o grupo liderado por Mano Brown como um expoente da cena paulistana.

Os episódios da nova temporada de ‘Sintonia’ serão lançados já na segunda-feira (5), pela Netflix. Agora, os espectadores vão acompanhar a força da amizade de Doni (MC Jottapê), Nando (Cristian Malheiros) e Ritinha (Bruna Mascarenhas), que terá de resistir à música e ao crime, enquanto a vida acontece na comunidade.

*A repórter viajou a São Paulo a convite da Netflix.