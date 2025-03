Caio Castro revela motivo de ter deixado a Rede Globo: 'Estava cansado'

Caio Castro, galãs de destaque em novelas, falou sobre o porquê de ter encerrado o contrato com a TV Globo, em entrevista a um episódio do podcast Ticaracaticast, lançado nesta sexta-feira (7).

"A principal parada é porque estava cansado de fazer coisas que não gostaria de fazer. Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que eu tive. Uniu bem a fome com a vontade de comer. Abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Sou grato, tenho respeito pelos caras!", começou o ator.

Caio contou ainda que a paixão pelo automobilismo também influenciou na decisão da saída: "Eu fiz uma opção de me dedicar para as pistas. Eu me dedico às pistas. Não consigo fazer as duas (profissões) com alta performance.”

Caio investe atualmente na carreira de piloto, competindo em provas como Fórmula V e Porsche Cup Brasil. Com mais de 20 milhões de seguidores, também faz trabalhos publicitários.

Durante a entrevista ao podcast, ele comentou que juntou dinheiro também fazendo participação em bailes de debutante. “Eu me divertia. Trabalhava de segunda a sexta, e no fim do expediente o meu empresário já estava me esperando pra ir pra Belém do Pará (exemplo) para uma festa de 15 anos. Era pra eu ficar uma hora na festa, eu ficava até o fim”, relembrou.

O galã abandonou a atuação em setembro de 2024, após 18 anos de uma carreira de sucesso. Na Globo, Caio Castro estreou em Malhação (2007), e se destacou em diversos folhetins, como Ti Ti Ti (2010), Fina Estampa (2011), Novo Mundo (2017), A Dona do Pedaço (2019) e Todas as Flores (2022), sua última participação em novelas.