Desfile das Campeãs em SP: saiba que horas começa e onde assistir ao vivo neste sábado (8/03)

O Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo acontece neste sábado (8), no Sambódromo do Anhembi. Durante a noite, além das cinco melhores colocadas do Grupo Especial, também participarão as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II e as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso I.

Veja também Zoeira Desfile das Campeãs do Rio: veja que horas começa e onde assistir neste sábado (8/03) Zoeira Desfile das Campeãs no Rio e em SP acontecem neste sábado (8); veja ordem dos desfiles e shows

As escolas que farão parte do desfile são: Rosas de Ouro, Acadêmico de Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Camisa Verde e Branco, Tom Maior, Mocidade Unida da Mooca, Pérola Negra e Camisa 12.

A ordem de apresentação das escolas será invertida em relação à classificação, com a campeã Rosas de Ouro sendo a última a desfilar.

A transmissão do evento será realizada pela TV Brasil, começando às 20h no YouTube e seguindo às 21h no canal da emissora.

Confira a ordem dos desfiles em SP:

20h00 - Camisa 12

20h45 - Pérola Negra

21h30 - Mocidade Unida da Mooca

22h25 - Tom Maior

23h20 - Camisa Verde e Branco

00h20 - Mocidade Alegre

01h20 - Gaviões da Fiel

02h20 - Acadêmicos do Tatuapé

03h20 - Rosas de Ouro

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.