Desfile das Campeãs do Rio: veja que horas começa e onde assistir neste sábado (8/03)

O Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro acontece neste sábado (8), com seis escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2025. As participantes são Beija-flor, Grande Rio, Imperatriz, Viradouro, Portela e Mangueira.

O evento será transmitido pelo Multishow e Globoplay, com a transmissão prevista para começar às 21h35. Cada escola terá um tempo máximo de 70 minutos para se apresentar na passarela da Marquês da Sapucaí.

Antes do desfile, Iza, Ivete Sangalo, Zezé Motta e Leci Brandão comandarão um show de abertura em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Confira a ordem dos desfiles no RJ:

22h - Mangueira (6º lugar)

23h10 - Portela (5º lugar)

0h20 - Viradouro (4º lugar)

1h30 - Imperatriz (3º lugar)

2h40 - Grande Rio (vice-campeã)

3h50 - Beija-Flor (campeã)

A ordem de apresentação foi definida pelo regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), que prevê a 6ª colocada como responsável por abrir o desfile.

