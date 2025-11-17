Secretário defende 'desvincular' corridas de shows na Avenida Beira-Mar em 2026

O titular da Secretaria Regional 2, Márcio Martins, afirmou em vídeo no Instagram, nesta segunda-feira (17), que a Prefeitura de Fortaleza pretende reformular o calendário de corridas de rua para 2026, priorizando a separação entre eventos esportivos e grandes shows. O titular da pasta direcionou a mensagem aos corredores e assessorias esportivas que realizaram eventos na Avenida Beira-Mar neste ano.

No pronunciamento, o secretário destacou que a combinação entre provas de rua e atrações musicais não trouxe resultados positivos para o esporte nem para a cidade.

“Desvincular os eventos de corrida de rua dos shows. Isso não foi benéfico em nenhum momento para quem aprecia a corrida de rua”, afirmou. Martins reforçou que, apesar da trajetória como produtor de eventos, a sobreposição das duas atividades causou impactos negativos na dinâmica urbana.

Segundo ele, a Avenida Beira-Mar — um dos principais cartões-postais e corredor das principais provas da Capital — foi a área mais afetada. Os transtornos, afirma o secretário, chegaram a gerar risco de restrições por parte de órgãos fiscalizadores.

“Especificamente, a Avenida Beira-Mar sofreu impactos extremamente negativos e que nós não pudemos voltar a repetir no ano de 2026 sobre o risco das autoridades constituídas, sobretudo os órgãos de fiscalização, acabarem banindo as corridas de rua da Avenida Beira Mar da Orla de Fortaleza, como foi feito com o Fortal”, disse Márcio Martins.

Diálogo com assessorias esportivas

Legenda: Secretário diz que quer dialogar com assessorias de corrida para programar eventos de 2026. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Martins ressaltou que o segmento de corrida tem amplo apoio popular e precisa ser preservado. Ele afirmou que iniciará, ainda esta semana, diálogo com assessorias, organizadores e demais envolvidos para construir o calendário do próximo ano.

A data da reunião deve ser divulgada em breve, mas o secretário adiantou que o planejamento de 2026 terá como eixo central o ordenamento dos eventos esportivos na cidade, especialmente na orla. “É importante que já fiquemos de sobreaviso. Acho que é importante para todos nós”, concluiu Márcio Martins.