Primeiro dia de rodízio na Beira-Mar tem reclamações de comerciantes

Comerciantes que atuam em trecho da avenida Beira-Mar de Fortaleza estão preocupados e reclamaram da falta de informação nesta segunda-feira (13), primeiro dia do rodízio de turnos de trabalho.

A Prefeitura determinou que, a partir desta data, permissionários instalados na orla da Capital, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, seriam divididos em dois grupos para atuar em horários distintos: das 5h às 16h30 ou das 17h às 0h.

Na primeira etapa, cinco ilhas de comércio deveriam ser implantadas no trecho, com distanciamento de cerca de 10 metros entre elas, seguindo marcações das equipes técnicas da Secretaria Regional 2 (SER 2).

No entanto, a comerciante Edleuza Silva Cavalcante, de 45 anos, disse que nenhum servidor da Pasta ou da Agência de Fiscalização (Agefis) prestou apoio no início desta manhã. Sem informação, a profissional disse não ter iniciado o expediente por temer punições.

"Vim para cá mais cedo, justamente esperando eles para saber qual a localização que a gente vai ficar, porque a gente não pode, isso aqui tudo [estrutura] é parafusado. Não tem como eu chegar, tirar tudo e levar para lá. Se eu for mexer e eles vêm me tirar? Como faço? Tenho que esperar eles virem." Edleuza Silva Cavalcante Comerciante

Em nota, a Agefis afirmou que a operação de fiscalização do rodízio começou nesta data e será reforçada ao longo dos próximos dias. Segundo a instituição, servidores estariam presentes em diferentes horários e pontos estratégicos ao longo da orla, monitorando e orientando comerciantes quanto às regras estabelecidas.

O Diário do Nordeste solicitou esclarecimentos sobre o assunto à SER 2 e aguarda retorno.

Ambulantes não sabem qual é seu turno

Ainda segundo Edleuza, a categoria não foi notificada sobre qual horário cada um deve passar a atuar. "A gente não sabe quem fica, quem sai."

Antônio Martins, de 69 anos, outro comerciante que atua no calçadão da Beira-Mar, conta que não foi notificado oficialmente pela SER 2 e ficou sabendo da reordenação por colegas.

"Falaram que iria mudar os horários, mas um fala uma coisa e outro fala outra, então temos que aguardar a Prefeitura."

Os permissionários se organizaram pelas redes sociais e marcaram uma manifestação para as 16h desta segunda, com o tema “Um por todos e todos por um!”, em frente à Estátua de Iracema. Segundo o chamamento, os ambulantes “clamam por ajuda”.

Veja também Ceará Incêndio atinge depósito de motos elétricas na Praia de Iracema Ceará Procissão altera trânsito em Fortaleza segunda-feira (13); veja mudanças

Qual é o plano da Prefeitura para a Beira-Mar?

Com previsão de ampliação para outras áreas da orla pertencentes à Regional 2, que abrange bairros como Meireles, Mucuripe, Cais do Porto e Vicente Pinzón, o sistema de revezamento de pontos de venda visa evitar a superlotação, requalificar áreas menos ocupadas e promover segurança, acessibilidade e organização urbanística. A medida cumpre recomendação do Ministério Público Federal (MPF).

A ação foi adotada após a constatação de que o número atual de permissionários, mais de 1,7 mil, ultrapassa a capacidade do espaço.

Para evitar impactos econômicos com uma possível retirada dos trabalhadores, a Administração optou pelo rodízio. Além da divisão de turnos, foram oferecidas alternativas como a realocação para outros espaços públicos ou adesão a programas de empreendedorismo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Apesar disso, há resistência por parte dos permissionários, que consideram o turno da manhã desvantajoso devido ao calor e da baixa movimentação.

O Conselho da Beira-Mar critica a falta de diálogo e relata que comerciantes estão sendo pressionados a assinar documentos sem a devida explicação. A Prefeitura nega truculência e afirma que as abordagens são feitas com apoio de equipes multidisciplinares.

Os comerciantes têm três opções: mudar de turno, aderir a programas da SDE ou solicitar transferência para outra Regional.

A reorganização prevê a expansão a outros pontos da cidade, como Praia de Iracema, Centro e Moura Brasil. A Prefeitura também informou que está elaborando um mapeamento completo dos permissionários, que deve ser enviado ao MPF até o fim do mês.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Dahiana Araújo.