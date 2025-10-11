Procissão vai alterar trânsito em Fortaleza segunda-feira (13); veja mudanças
Linhas de ônibus também terão rotas alteradas
Na segunda-feira (13), a Igreja Católica celebra a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu em 1917, em Portugal. Em Fortaleza, a data é tradicionalmente marcada pela realização de inúmeras missas no decorrer do dia na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Av. Treze de Maio, e pela realização de uma procissão até a Igreja. O evento demanda alterações no tráfego de veículos e mudança em rotas de linhas de ônibus.
Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima serão realizadas 13 missas ao longo do dia, começando às 4h da manhã e encerrando com uma missa campal às 20h, que é precedida pela procissão. A caminhada religiosa sairá às 18h da Igreja do Carmo, no Centro, em direção à Igreja de Fátima.
Para o evento, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que montou uma operação de tráfego com 120 agentes e orientadores.
O que será afetado?
O trabalho do órgão de trânsito terá início às 6h e incluirá a coibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, no Bairro de Fátima. O trabalho seguirá até à noite para garantir a fluidez das vias de acesso à Igreja de Fátima.
No Centro também haverá controle de tráfego ainda pela manhã nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, no entorno da Igreja do Carmo. Outro ponto bloqueado no bairro a partir das 16h é o cruzamento das vias Major Facundo e Duque de Caxias.
Durante a procissão, o efetivo da AMC seguirá acompanhando o trajeto, que passará pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e pela Av. 13 de Maio, realizando bloqueios temporários.
Veja também
Após a missa campal, a AMC informa que a Av. 13 de Maio terá a pista em ambos os sentidos bloqueada entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Av. Pontes Vieira.
A AMC orienta desvios pela Av. Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da Av. Aguanambi e pela Av. Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).
Desvios de ônibus
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também realizará desvios das linhas do transporte coletivo que transitam pela Av. 13 de Maio, Av. Major Facundo, Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha.
Linhas que trafegam em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Av. 13 de Maio
- 0011 - Circular 1/Centro
- 0012 - Circular 2/Centro
- 0029 - Parangaba/Náutico
- 0030 - Siqueira/13 de Maio/Papicu
- 0065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia
- 0075 - Campus do Pici/Unifor
- 0501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
- 0602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro
- 0605 - José Walter/Av. I/BR-116/Centro
- 0606 - José Walter/Av. N/BR-116/Centro
- 0625 - Parque Manibura/Centro
- 0725 - Santa Fé/Santa Maria/Centro Fashion
- 0755 - Curió/RioMar Kennedy
- 0855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares