Procissão vai alterar trânsito em Fortaleza segunda-feira (13); veja mudanças

Na segunda-feira (13), a Igreja Católica celebra a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu em 1917, em Portugal. Em Fortaleza, a data é tradicionalmente marcada pela realização de inúmeras missas no decorrer do dia na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Av. Treze de Maio, e pela realização de uma procissão até a Igreja. O evento demanda alterações no tráfego de veículos e mudança em rotas de linhas de ônibus.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima serão realizadas 13 missas ao longo do dia, começando às 4h da manhã e encerrando com uma missa campal às 20h, que é precedida pela procissão. A caminhada religiosa sairá às 18h da Igreja do Carmo, no Centro, em direção à Igreja de Fátima.

Para o evento, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que montou uma operação de tráfego com 120 agentes e orientadores.

O que será afetado?

O trabalho do órgão de trânsito terá início às 6h e incluirá a coibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, no Bairro de Fátima. O trabalho seguirá até à noite para garantir a fluidez das vias de acesso à Igreja de Fátima.

No Centro também haverá controle de tráfego ainda pela manhã nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, no entorno da Igreja do Carmo. Outro ponto bloqueado no bairro a partir das 16h é o cruzamento das vias Major Facundo e Duque de Caxias.

Durante a procissão, o efetivo da AMC seguirá acompanhando o trajeto, que passará pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e pela Av. 13 de Maio, realizando bloqueios temporários.

Após a missa campal, a AMC informa que a Av. 13 de Maio terá a pista em ambos os sentidos bloqueada entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Av. Pontes Vieira.

A AMC orienta desvios pela Av. Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da Av. Aguanambi e pela Av. Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).

Desvios de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também realizará desvios das linhas do transporte coletivo que transitam pela Av. 13 de Maio, Av. Major Facundo, Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha.

Linhas que trafegam em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Av. 13 de Maio